Baltarusijos valdžia planuoja naujus mokesčius ir migrantų importą biudžeto deficitui padengti

Žvalgybos duomenimis, prezidentu pasiskelbusio Aliaksandro Lukašenkos režimas patiria dvigubą spaudimą – darbo jėgos trūkumą ir didėjantį biudžeto deficitą, keliantį pavojų Baltarusijos pensijų sistemai.
„Valdžia svarsto tris pagrindinius problemos sprendimo scenarijus: didinti mokesčius ir rinkliavas, dideliu mastu verbuoti migrantus arba mažinti socialines išlaidas. Jei deficitas taps kritinis ir nepakaks lėšų net pensijoms mokėti, pirmas žingsnis bus naujos mokesčių iniciatyvos“, – sakoma pranešime.
Padėtį blogina demografinės tendencijos: sensta gyventojai, mažėja gimstamumas, o darbo jėgos ištekliai nėra papildomi.
Darbo jėgos nutekėjimą dar labiau paaštrino emigracijos banga po 2020 m. represijų, kai iš šalies išvyko dešimtys tūkstančių kvalifikuotų specialistų – nuo gydytojų iki inžinierių. Didžiausias trūkumas jaučiamas darbininkų ir techninių profesijų atstovų.
„Lukašenka mėgina kompensuoti darbo jėgos trūkumą sutikdamas įsivežti migrantus iš Azijos šalių. Pagal Minsko planus, į šalį bus įsivežta šimtai tūkstančių darbuotojų iš užsienio“, – pranešė žvalgyba.
Taip pat pranešta apie Baltarusijos valdžios planus konfiskuoti dalį bankų institucijų pelno lėtėjančiai ekonomikai finansuoti.
Naujausi komentarai