„Ketvirtadienio rytą vietos laiku prezidentas D. Trumpas dalyvaus dvišaliame susitikime su Kinijos Liaudies Respublikos prezidentu Xi“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Levit).
Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas kitą ketvirtadienį Pietų Korėjoje susitiks su Xi Jinpingu
2025-10-23 21:42
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) kitą ketvirtadienį Pietų Korėjoje susitiks su Xi Jinpingu (Si Dzinpingu), pranešė Baltieji rūmai.
Donaldas Trumpas / AP nuotr.
