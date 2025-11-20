Baltieji rūmai: JAV taikos planas naudingas tiek Rusijai, tiek Ukrainai

D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio mėnesį „tyliai“ dirbo prie šio plano, sakė spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
„Jis nuolat kinta, bet prezidentas remia šį planą. Tai naudingas planas tiek Rusijai, tiek Ukrainai, ir mes manome, kad jis turėtų būti priimtinas abiem pusėms“, – spaudos konferencijoje nurodė K. Leavitt.
„Mes labai sunkiai dirbame, kad tai būtų padaryta“, – teigė ji ir kartu pridūrė, kad Vašingtonas „vykdo gerus pokalbius“ su Ukraina ir Rusija, siekdamas „suprasti, kam šios šalys įsipareigotų“.
Taip Baltieji rūmai pirmą kartą oficialiai patvirtino informaciją apie plano projektą, kurį, kaip kiek anksčiau pranešė Ukrainos pareigūnai, Vašingtonas pateikė Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.
Remiantis duomenimis, kuriuos naujienų agentūrai AFP atskleidė informuotas šaltinis, plane, regis, pateikiama daugybė maksimalistinių Maskvos reikalavimų, įskaitant tai, kad Ukraina atsisakytų teritorijų ir sumažintų savo ginkluotųjų pajėgų dydį.
K. Leavitt atsisakė nurodyti pasiūlymo detales, tačiau paneigė, kad jis būtų nepalankus Ukrainai. Ji pažymėjo, kad M. Rubio ir S. Witkoffas praėjusią savaitę susitiko su Ukrainos atstovais.
„Žinau, kad yra daug kritikos ir daug skeptikų, tačiau norėčiau jums priminti apie istorinę sėkmę, kurią šis prezidentas ir jo komanda pasiekė Artimuosiuose Rytuose“, – akcentavo ji, omenyje turėdama Gazos Ruože galiojančias trapias paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“.
„Mes manome, kad tai įmanoma ir su Rusija ir Ukraina, ir tikimės bei labai sunkiai dirbame, kad tai pasiektume“, – kalbėjo K. Leavitt.