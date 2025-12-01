 Baltieji rūmai labai optimistiškai vertina galimybę pasiekti susitarimą dėl Ukrainos

Baltieji rūmai labai optimistiškai vertina galimybę pasiekti susitarimą dėl Ukrainos

2025-12-01 23:47
BNS inf.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit) pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija labai optimistiškai vertina galimybę pasiekti susitarimą, kuriuo būtų užbaigtas Rusijos ir Ukrainos karas.

Karoline Leavitt
Karoline Leavitt / AFP nuotr.

Tuo metu JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) pirmadienį išvyksta į Maskvą derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

„Manau, kad administracija nusiteikusi labai optimistiškai“, – sakė K. Leavitt ir pridūrė, kad prezidentas ir jo komanda „labai sunkiai dirbo ties šiomis pastangomis ir visi labai nori, kad šis karas baigtųsi“.

„Dar vakar (...) jie surengė labai geras derybas su ukrainiečiais Floridoje, o dabar, žinoma, specialusis pasiuntinys Witkoffas keliauja į Rusiją“, – pridūrė ji. 

Šiame straipsnyje:
Baltieji rūmai
karas Ukrainoje
Ukraina
Rusija
Karoline Leavitt

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų