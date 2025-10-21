Baltuosiuose rūmuose prasidėjo naujos pokylių salės statyba

Pirmadienį darbininkų brigados ėmė griauti dalį Rytinio sparno – nes buvęs nekilnojamojo turto magnatas pareiškė, kad oficialiai pradėjo didžiulės naujos 250 mln. dolerių vertės pokylių salės statybos darbus,
Ekskavatorius išardė Rytinio sparno fasadą, palikdamas krūvą mūro nuolaužų ir styrančių plieninių virbų, matė įvykio vietoje buvę AFP žurnalistai.
Respublikonas D. Trumpas, pirmadienį Baltuosiuose rūmuose priimdamas koledžo beisbolo žaidėjus, sakė, kad „kitoje pusėje vyksta dideli statybos darbai, kartais galite juos išgirsti“.
Vėliau 79 metų milijardierius oficialiai paskelbė, kad prasidėjo pokylių salės – didžiausio JAV prezidento rūmų priestato per daugiau nei šimtmetį – statyba.
„Man malonu pranešti, kad Baltųjų rūmų teritorijoje pradėtas statyti naujas, didelis, gražus Baltųjų rūmų pokylių salės pastatas“, – rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
D. Trumpas sakė, kad Rytinis sparnas, vykdant šį procesą, bus „visiškai modernizuotas, ir kai jis bus baigtas, bus gražesnis nei bet kada anksčiau!“
Rytiniame sparne tradiciškai būdavo JAV pirmųjų damų kabinetai. Prezidentas dirba Vakariniame sparne, o pirmoji pora gyvena centrinėje rūmų dalyje (Executive Mansion).
„Dosnūs patriotai“
Nors D. Trumpas sakė, kad Rytinis sparnas yra „visiškai atskirtas nuo pačių Baltųjų rūmų“, iš tikrųjų jį su pagrindiniais rūmais fiziškai jungia dengta kolonada.
D. Trumpas sako, kad naujoji 90 tūkst. kv. pėdų (apie 8 400 kv. metrų) ploto pokylių salė, kurioje tilps 1 000 žmonių, reikalinga didelėms valstybinėms vakarienėms ir kitiems renginiams, kuriuos šiuo metu tenka rengti palapinėje.
Buvusi realybės šou žvaigždė praėjusią savaitę Baltuosiuose rūmuose surengė prabangią vakarienę pokylių salės rėmėjams.
Tarp svečių buvo tokių technologijų įmonių, kaip „Amazon“, „Apple“, „Meta“, „Google“, „Microsoft“, „Palantir“ ir gynybos milžinė „Lockheed Martin“, atstovai – visos šios įmonės turi svarbių sutarčių ar kitokių ryšių su vyriausybe.
Tarp jų taip pat buvo dvyniai Cameronas ir Tyleris Winklevosai, kripto platformos „Gemini“ įkūrėjai, išgarsėję kaip apgauti investuotojai filme „Socialinis tinklas“ apie „Facebook“ atsiradimą.
„Baltųjų rūmų pokylių salę privačiai finansuoja daugybė dosnių patriotų, puikių Amerikos bendrovių ir aš asmeniškai. Šia pokylių sale mielai naudosis ateinančios kartos!“ – sakė jis pirmadienį.
Tai pagrindinė dalis didžiulio remonto, kurį D. Trumpas atliko Baltuosiuose rūmuose nuo grįžimo į valdžią sausio mėnesį, įskaitant Ovalinio kabineto padengimą aukso dekoru ir Rožių sodo grindinio paklojimą.
D. Trumpas taip pat pristatė planus Vašingtone pastatyti didžiulę triumfo arką, kuri po to, kai AFP pirmą kartą atskleidė šį pasiūlymą, buvo praminta „Trumpo arka“.
Naujausi komentarai