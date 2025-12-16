Donaldo Trumpo administracija: Baltųjų rūmų pokylių salės statyba yra nacionalinio saugumo klausimas

Šis dokumentas buvo atsakas į praėjusį penktadienį Nacionalinio restauracijos fondo pateiktą ieškinį, kuriame prašoma federalinio teisėjo sustabdyti prezidento D. Trumpo projektą, kol bus atliktos kelios nepriklausomos peržiūros, paskelbtas viešųjų pastabų laikotarpis ir gautas Kongreso pritarimas.
Administracijos pateiktame 36 puslapių dokumente buvo JAV slaptosios tarnybos, atsakingos už prezidento ir kitų aukštų pareigūnų saugumą, direktoriaus pavaduotojo Matthew C. Quinno (Metju S. Kvino) pareiškimas, kuriame teigiama, kad buvusio Baltųjų rūmų rytinio sparno vietoje vis dar reikia atlikti daugiau darbų, kad būtų įvykdyti agentūros „saugos ir saugumo reikalavimai“.
Pareiškime nebuvo paaiškintos konkrečios nacionalinio saugumo problemos; administracija pasiūlė pasidalyti įslaptinta informacija su teisėju privačiai, asmeniškai, nedalyvaujant ieškovams.
Rytų sparne buvo įrengtas prezidento nepaprastųjų situacijų operacijų bunkeris.
M. C. Quinnas sakė, kad net ir laikinas statybų sustabdymas „labai apsunkintų“ agentūros gebėjimą vykdyti įstatymuose numatytus įsipareigojimus ir apsaugos misiją.
Antradienį federaliniame teisme Vašingtone numatytas bylos nagrinėjimas.
Vyriausybės atsakyme pateikiamas išsamiausias iki šiol žvilgsnis į pokylių salės statybos projektą, įskaitant informaciją apie tai, kaip D. Trumpo administracijos biurokratija jį taip greitai patvirtino, ir apie besiplečiančią jo apimtį.
Dokumentuose teigiama, kad galutiniai pokylių salės planai dar nebaigti rengti, nepaisant to, kad toliau vykdomi griovimo ir kiti darbai, kuriais siekiama paruošti sklypą galimoms statyboms.
Darbai po žeme sklype tęsiami, rašė Nacionalinio parko tarnybos atstovas ryšiams su Baltaisiais rūmais Johnas Stanwichas (Džonas Stanvičas), o pamatų įrengimo darbai turėtų prasidėti sausį. Antžeminės statybos „turėtų prasidėti ne anksčiau kaip 2026 metų balandį“, rašė jis.
Praėjusią savaitę privačiomis lėšomis finansuojamas Nacionalinis restauracijos fondas kreipėsi į JAV apygardos teismą su prašymu blokuoti D. Trumpo projektą.
„Nė vienas prezidentas negali teisiškai leisti griauti Baltųjų rūmų dalių be jokio vertinimo – nei prezidentas Trumpas, nei prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas), nei kas nors kitas, – teigiama ieškinyje. – Ir joks prezidentas negali teisiškai statyti pokylių salės valstybinėje nuosavybėje nesuteikus visuomenei galimybės pareikšti savo nuomonę.“
Spalį D. Trumpas liepė nugriauti rytinį sparną, planuodamas iki savo kadencijos pabaigos 2029 metų sausį pastatyti maždaug 300 mln. dolerių (255,25 mln. eurų) vertės 27 432 kv. m ploto pokylių salę, kurioje tilptų apie 1 tūkst. žmonių.
Jis sako, kad iki jo buvę prezidentai jau seniai norėjo turėti didesnę renginių erdvę nei šiuo metu Baltuosiuose rūmuose esančios patalpos, ir teigia, kad pokylių salė užbaigtų praktiką užsienio šalių aukšto rango svečius priimti dideliuose laikinuose paviljonuose pietinėje rūmų teritorijoje.
