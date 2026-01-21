Berlyne sulaikyta moteris, įtariama šnipinėjimu Rusijai

Įtariamoji, iš dalies įvardyta kaip Ilona W. (Ilona V.), nuo 2023 metų lapkričio ar anksčiau galimai palaikė ryšius su Rusijos ambasada Berlyne, teigiama prokurorų pareiškime.
Vokietijos ukrainietė Ilona W. „rinko informaciją apie aukšto lygio politinių renginių dalyvius ir kaupė duomenis apie ginklų pramonės objektus, bepiločių orlaivių bandymus bei planuojamą jų tiekimą Ukrainai“, teigė prokurorai.
Taip pat įtariama, kad rinkdama informaciją Rusijos žvalgybai ji naudojosi asmeninėmis pažintimis su asmenimis, anksčiau dirbusiais Vokietijos gynybos pramonėje.
Prokurorai nurodė, kad ji padėjo savo kuratoriui iš Rusijos pasinaudoti svetima tapatybe, kad šis galėtų dalyvauti politiniuose renginiuose Berlyne ir užmegzti naudingų kontaktų.
Rusijos ambasada Berlyne trečiadienį neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti.
Pasak prokurorų, kiti du neįvardyti įtariamieji tebėra laisvėje. Trečiadienio rytą policija atliko kratas Ilonos W. ir kitų dviejų įtariamųjų namuose.
Sulaikymas įvykdytas Vokietijai ir kitoms Europos vyriausybėms budriai reaguojant į įtariamus Rusijos šnipinėjimo atvejus, stebėjimą dronais ir diversinius veiksmus, tokius kaip kibernetinės atakos bei dezinformacijos kampanijos.
Maskva ne kartą neigė šiuos kaltinimus ir savo ruožtu kaltina Vakarus bandymu pakenkti Rusijai bei ją sunaikinti.
Vokietijos institucijų pastangos išaiškinti įtariamus Rusijos šnipus suintensyvėjo po Maskvos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį.
Vokietija yra viena pagrindinių karinės pagalbos Ukrainai teikėjų ir viena iš Europos NATO valstybių, kurios sparčiai didina išlaidas gynybai, siekdamos atgrasyti Rusiją.
Šalis taip pat yra svarbus NATO pajėgų Europoje logistikos centras.
Vokietijos institucijos ne kartą perspėjo dėl agentų, kurie, skelbiama, verbuojami internetu vykdyti tokias užduotis kaip svarbių pramoninių ir karinių objektų fotografavimas.
Taip pat trečiadienį Vokietijos policija sulaikė du vyrus – Rusijos ir Vokietijos piliečius – už tai, kad jie, įtariama, siuntė pinigus ir įrangą prorusiškoms separatistų kovotojų grupėms Rytų Ukrainoje.
Naujausi komentarai