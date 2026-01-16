Vokietijoje susidūrus autobusui ir traukinio lokomotyvui, žuvo vienas žmogus, dar devyni sužeisti

Ir žuvusysis, ir sužeistieji avarijos metu buvo autobuse, naujienų agentūrai AFP pranešė ugniagesių tarnybos atstovas.
Anot jo, autobuso vairuotojo būklė yra kritinė, dar du keleiviai buvo sunkiai sužeisti, o šeši patyrė lengvus sužalojimus.
Penki žmonės buvo nuvežti į ligoninę gydyti.
Autobuso vairuotojas buvo „išlaisvintas paskutinis, nes buvo įstrigęs“ sumaitotoje kabinoje, sakė tarnybos atstovas.
Nelaimė įvyko uostamiesčio pramoninėje zonoje.
Policija pareiškime nurodė, kad avarija įvyko atviroje geležinkelio pervažoje, ir pridūrė, kad „susidūrimo priežastis dar nėra aiški“.
Policija taip pat nurodė, kad žuvęs asmuo „mirė nuo sužalojimų įvykio vietoje“.
Be skubios pagalbos tarnybų, į įvykio vietą taip pat buvo išsiųsta kriminalinė policija, kad padėtų atlikti tyrimą.
