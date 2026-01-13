Vokietijoje du ukrainiečiai apkaltinti šnipinėjimu Rusijai

Įtariamieji, įvardyti kaip Daniilas B. ir Vladyslavas T., yra kaltinami bendradarbiavimu su trečiuoju įtariamuoju Jevhenu B., siekiant iš Kelno į Ukrainą išsiųsti du siuntinius su GPS sekimo įrenginiais.
„Šio veiksmo tikslas buvo ištirti siuntų maršrutus ir transportavimo procedūras siuntų tarnyboje, o vėliau siųsti siuntinius su padegamaisiais įtaisais“, – sakoma prokurorų pareiškime.
Įtariama, kad nurodymus vykdyti misiją Rusijos žvalgybos tarnyba davė per tarpininkus uostamiestyje Mariupolyje, kurį Rusijos pajėgos užėmė 2022 metų gegužę.
„Tokie siuntiniai turėjo būti padegti Vokietijoje ar kitur pakeliui į Rusijos neokupuotas Ukrainos dalis ir padaryti kuo daugiau žalos, siekiant pakenkti gyventojų saugumo jausmui“, – sakė prokurorai.
Visi trys vyrai taip pat sutiko dalyvauti išsiunčiant šiuos paketus, teigė pareigūnai.
Vladyslavui T. ir Daniilui B., kurie gegužę buvo sulaikyti atitinkamai Vokietijos miestuose Kelne ir Konstance, pateikti kaltinimai dėl šnipinėjimo siekiant diversijos ir sąmokslo įvykdyti sunkų padegimą.
Jevhenas B., kuris gegužę buvo sulaikytas Šveicarijos Turgau kantone, gruodį buvo išduotas Vokietijai ir jam taip pat netrukus bus pateikti kaltinimai, teigė prokurorai.
Vokietija, antroji didžiausia Kyjivo karinė rėmėja po Jungtinių Valstijų, perspėja dėl iš Maskvos rengiamų diversijų nuo pat 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Gruodį prieš teismą stojo armėnas, ukrainietis ir rusas, kaltinami Rusijos žvalgybos tarnybos pavedimu sekę buvusį už Ukrainą kovojusį karį dėl galimo pasikėsinimo nužudyti.
Spalį Miuncheno teismas nuteisė Vokietijos ir Rusijos pilietį šešeriems metams kalėti už šnipinėjimą Maskvai ir diversijų rengimą, siekiant pakenkti Vokietijos paramai Ukrainai.
Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad Vakarų žvalgybos agentūros taip pat įtaria Rusiją surengus sąmokslą, dėl kurio 2024 metų liepą sprogo siuntiniai dviejuose DHL logistikos centruose Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Anksčiau buvo pranešama, kad užsidegę prietaisai į JK buvo išsiųsti iš Lietuvos.
Rusija neigia prisidėjusi prie tokių veiksmų.
