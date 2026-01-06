Vokietija: hibridinėmis atakomis Rusija rengiasi didelio masto konfliktui

Anot naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai rašoma Vokietijos gynybos ministerijos ataskaitoje „Operationsplan Deutschland“ (OPLAN), kurioje skelbiamą informaciją cituoja „Bloomberg“.
Dokumente pažymima, kad Vokietija, laikydama save svarbiausiu NATO centru Europoje, prognozuoja tapsianti pagrindiniu Rusijos slaptų hibridinių atakų prieš energetikos ir gynybos infrastruktūrą taikiniu.
„Nustatytos hibridinės priemonės ir atakos, ypač vykdomos Vokietijoje, turėtų būti vertinamos kaip priemonė, kurią Rusija sąmoningai naudoja įgyvendindama savo saugumo politiką ir kovodama su „kolektyviniu Vakarų pasauliu“. Tuo pačiu metu šios priemonės taip pat galėtų būti naudojamos rengiantis kariniam konfliktui“, – teigiama dokumente.
Ataskaitoje cituojami nacionalinių ir užsienio žvalgybos tarnybų vertinimai, kuriuose nurodoma, kad Rusija siekia plėtoti pajėgumus ir strategines galimybes, kad galėtų pradėti ir išgyventi didelio masto karą su NATO. Ministerija teigia, kad jei Rusija pradėtų konvencinį puolimą prieš rytinį NATO sparną, Vokietija greičiausiai netaps pafrontės valstybe ar tiesioginių sausumos kovų vieta.
„Tačiau Rusija dės visas pastangas, kad atgrasymo ir, prireikus, gynybos tikslais užkirstų kelią NATO pajėgų dislokavimui rytiniame sparne arba bent jį apsunkintų. Vis dėlto Rusija ir toliau mano, kad bet kokį galimą konfliktą būtina apriboti šiuo regionu, t. y. vengti tiesioginės karinės konfrontacijos su JAV“, – rašoma pranešime.
Šis vertinimas sutampa su spalio mėnesį paskelbtu naujojo Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos (BND) vadovo Martino Jaegerio įspėjimu, kad Rusija yra pasiryžusi išbandyti Europos sienas ir bet kuriuo metu gali paversti konfliktą ginkluotu susidūrimu.
Kaip nurodyta Vokietijos nacionalinėje saugumo strategijoje, Gynybos ministerija laiko Rusiją „tiesiogine ir didžiausia grėsme Vokietijos saugumui“.
Ministerija taip pat padarė išvadą, kad Rusija hibridinėmis priemonėmis sąmoningai nustatinėja ir tiria galimas silpnąsias skirtingų lygmenų Vokietijos vyriausybės institucijų bendradarbiavimo vietas.
Gynybos ministerijos atstovas atsisakė komentuoti OPLAN, teigdamas, kad tai yra slapta informacija, tačiau pridūrė, kad Rusija ėmė intensyviau rengti slaptus išpuolius prieš Vokietijos infrastruktūrą.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Bundestago Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) frakcija mano, kad, atsižvelgiant į Rusijos karą su Ukraina ir didėjančias grėsmes Europos saugumui, Vokietijos kariuomenė – Bundesveras – privalo tapti stipriausia konvencine armija Europoje.
Naujausi komentarai