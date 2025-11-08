Bidenas: Trumpas griauna ne tik Baltuosius rūmus, bet ir visą šalį

„Žinojau, kad Trumpas ketina sugriauti šalį, bet turiu prisipažinti, kad neturėjau nė menkiausio supratimo, jog ji bus sugriauta tiesiogine to žodžio prasme“, – J. Bideno žodžius, pasakytus penktadienį Omahos mieste vykusiame Nebraskos demokratų partijos renginyje, citavo CNN.
Buvęs Demokratų partijai atstovaujantis prezidentas, kuriam dabar 82-eji, omenyje turėjo D. Trumpo planus nugriauti Baltųjų rūmų dalį, kurią D. Trumpas nori paversti pokylių sale. D. Trumpas pirmiau buvo sakęs, kad dėl jo pokylių salės planų „dabartinis pastatas nenukentės“.
„Tai puikus jo prezidentavimo simbolis, – kalbėjo J. Bidenas. – Trumpas ėmėsi naikinti ne tik tautos namus, bet ir Konstituciją, teisinę valstybę, pačią mūsų demokratiją.“
J. Bidenas savo kalboje kreipėsi tiesiogiai į D. Trumpą, sakydamas, kad dabartinis prezidentas savo elgesiu užtraukė šaliai gėdą, o turtingųjų interesus iškėlė aukščiau vidutinių amerikiečių interesų.
Anot žiniasklaidos, demokratų pergales praėjusį antradienį vykusiuose Naujojo Džersio ir Virdžinijos gubernatorių rinkimuose bei Niujorko mero rinkimuose J. Bidenas pavadino šviesos spinduliu „labai, labai tamsiu laikmečiu“. Jis sakė, kad JAV piliečiai savo balsais patys nusiuntė žinią D. Trumpui.
Nuo tada, kai sausio mėnesį pasitraukė iš prezidento posto, J. Bidenas retai pasirodo viešumoje. Jis ketino varžytis su D. Trumpu, tačiau po katastrofiškų debatų ir patirdamas demokratų partijos vadovybės bei kitų asmenų spaudimą jis iš rinkimų pasitraukė, o jo vietą užėmė jo viceprezidentė Kamala Harris.
Gegužę paaiškėjo, kad J. Bidenas serga prostatos vėžiu.
