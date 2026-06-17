Birželio 17-oji – Islandijos nepriklausomybės diena

Nors Islandija ilgą laiką turėjo glaudžių politinių ryšių su Danija, XX amžiuje vis stiprėjo nepriklausomybės siekis. 1944 metais surengtame referendume didžioji dauguma šalies gyventojų pasisakė už respublikos įkūrimą. Birželio 17 dieną šis sprendimas buvo oficialiai įgyvendintas, o Islandija tapo nepriklausoma valstybe.
Šventės data pasirinkta neatsitiktinai. Tą pačią dieną gimė Jónas Sigurðssonas – XIX amžiaus politikas, istorikas ir vienas svarbiausių Islandijos nepriklausomybės judėjimo veikėjų. Jis laikomas nacionaliniu didvyriu, o jo indėlis į šalies laisvės siekį iki šiol itin gerbiamas.
Nepriklausomybės diena Islandijoje švenčiama iškilmingai. Miestuose ir miesteliuose vyksta paradai, koncertai, kultūros renginiai, oficialios ceremonijos ir bendruomenių susibūrimai. Šventės metu skamba patriotinės kalbos, keliamos nacionalinės vėliavos ir prisimenami žmonės, prisidėję prie valstybės kūrimo.
Islandams birželio 17-oji yra ne tik istorinė data, bet ir proga didžiuotis savo kultūra, kalba bei unikaliu šalies identitetu. Ši diena primena, kad laisvė ir nepriklausomybė yra vertybės, kurias būtina saugoti ir puoselėti.
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