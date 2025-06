Birželio 2-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.50 val., leidžiasi 21.44 val. Dienos ilgumas 16.54 val.

Mėnulis (jaunatis) leidžiasi 2.09 val., teka 11.52 val.

Vardadieniai:

Adalgis, Auksė, Ąžuolas, Erazmas, Eugenijus, Marcelinas

Datos:

Nacionalinė grilio diena

Birželio 2-oji Lietuvos istorijoje:

1831 — Tytuvėnuose, prie Žemaitijos sukilėlių vado J. Šimanovskio štabo sudaryta Žemaitijos centrinė vyriausybė, kuri veikė iki birželio 30 d.

1865 — gimė Rokas Šliūpas, gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1959 m.

1927 — gimė tapytojas Aleksandras Vitulskis. Mirė 1969 m.

1945 — gimė Šiaulių dramos teatro aktorius, scenoje sukūręs daugiau nei 100 įsimintinų vaidmenų, Pranas Piaulokas. Mirė, varginamas sunkios ligos, 2008 m.

2011 — Kaune lankytojams atidarytas pirmasis mūrinis Kauno tvirtovės VII-asis fortas.

2013 — eidamas 80-uosius metus Panevėžyje mirė prozininkas, vienas iš nedaugelio lietuvių fantastinės literatūros autorių Kazys Paulauskas.

2014 — režisieriaus Oskaro Koršunovo spektaklis „Žuvėdra“ Torūnėje vykusiame tarptautiniame teatro festivalyje „Kontakt“ buvo įvertintas penkiais prizais.

2021 — Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad gegužę iškritus 103 mm kritulių šis mėnuo tapo lietingiausias per pastaruosius 60 metų.

Birželio 2-oji pasaulio istorijoje:

455 — Vandalai užėmė Romą ir dvi savaites siaubė miestą.

575 — Benediktas I tapo popiežiumi.

1575 — Romos popiežius Paulius III specialia bule pripažino indėnus žmonėmis, turinčiais sielą, ir uždraudė juos versti vergauti.

1731 — Amerikoje gimė pirmoji šalies dama Martha Washington (Marta Vašington).

1740 — gimė prancūzų rašytojas Donatien Alphonse Francois de Sade (Donatjenas Alfonsas Fransua de Sadas), žinomas Marquis de Sad (Markizo de Sado) slapyvardžiu; nuo jo pavardės kilo terminas sadizmas.

1771 — Rusija baigė užkariauti Krymą.

1840 — gimė vienas reikšmingiausių britų rašytojų Thomas Hardy (Tomas Hardis).

1847 — Londone (Anglija) prasidėjo pirmasis komunistų sąjungos suvažiavimas.

1882 — mirė sukilėlių Italijoje, 1860 metais užėmusių Neapolį, vadas Giuseppe Garibaldi (Džuzepė Garibaldis).

1886 — JAV prezidentas Grover Cleveland (Graveris Klivlendas) vedė Francis Folsom (Frensis Folsom).

1896 — Guglielmo Marconi (Gulielmas Markonis) gavo patentą savo naujajam išradimui — radijui.

1917 — Brazilija atsisakė neutraliteto I pasauliniame kare ir atakavo vokiečių karo laivus.

1924 — JAV Kongresas šalies pilietybę suteikė visiems Amerikos indėnams.

1940 — netoli Atėnų gimė Graikijos karalius (1964 — 1974) Konstantinas II-asis.

1946 — Referendume Italijos rinkėjai pasisakė už respublikos kūrimą bei monarchijos panaikinimą.

1953 — Londone karūnuota Didžiosios Britanijos valdovė Elizabeth II (Elžbieta II); karūnavimo procedūrą pirmą kartą transliavo televizija.

1965 — Įvykus sprogimui vienoje Japonijos šachtų, žuvo beveik 200 angliakasių.

1968 — Alexandr Solženitsyn (Aleksandro Solženycino) rankraštis ,,Archipelag Gulag“ buvo nufotografuotas ir slapta persiųstas i Vakarus.

1969 — 74 JAV jūreiviai žuvo Pietų Kinijos jūroje susidūrus Australijos lėktuvnešiui „Melbourne“ bei JAV eskadriniam minininkui „Frank E. Evans“.

1970 — mirė lenktyninių automobilių kūrėjas bei lenktyninkas Bruce Leslie McLaren (Briusas Leslis Maklarenas). Gimė 1937 m.

1974 — karūnuotas jauniausias monarchas pasaulyje — 18-metis Butano karalius Jig Singh Wangchuk (Džigas Singhas Vangčukas).

1979 — pirmą kartą Romos popiežius Jonas Paulius II atvyko į komunistinę šalį — Lenkiją.

1985 — dėl sirgalių chuliganizmo UEFA neribotam laikui Anglijos futbolo klubus pašalino iš Europos taurių turnyrų.

1991 — Šveicarijoje paminėtos 700-osios valstybės įkūrimo metinės.

1992 — rinkėjai Danijoje balsavo prieš Mastrichto sutartį dėl glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga.

1994 — Škotijos pakrantėje sudužo karinis sraigtasparnis: žuvo visi 29 juo skridę asmenys.

1995 — netoli Banja Lukos serbai numušė JAV karo lėktuvą F-16.

1996 — Londone prasidėjo Palestinos lyderio Yasser Arafao (Jasiro Arafato) ir Britanijos premjero John Major (Džono Meidžoro) derybos.

1997 — NATO taikdariams įsakyta areštuoti buvusį Bosnijos serbų prezidentą Radovan Karadžič (Radovaną Karadžičių) ir jo buvusį kariuomenės vadą Ratko Mladič (Ratko Mladičių), kaltinamus karo nusikaltimais.

1997 — Timothy McVeigh (Timotį Makvėjų) teismas pripažino kaltu dėl 168 asmenų žūties, 1995 metais Oklahomoje susprogdinus federalinį pastatą.

1999 — Kuba iš JAV pareikalavo 181,1 mlrd. JAV dolerių kompensacijos už 3 478 kubiečių žūtį ir 2 099 sužeistuosius Vašingtono kampanijoje prieš revoliucinę Fidel Castro (Fidelio Kastro) vyriausybę 1959—1961 metais.

2003 — Europoje buvo surengtas pirmasis skrydis į kitą planetą — Marsą.

2012 — reta 1932 metų „Tintino Amerikoje“ (Tintin en Amerique) viršelio iliustracija, kurią sukūrė jaunąjį reporterį ir jo nuotykius išgalvojęs Herge (Heržė), aukcione Paryžiuje buvo nupirkta už rekordinę 1,3 mln. eurų sumą.

2014 — JAV eidamas 89-uosius metus mirė „ekstazio krikštatėvis“, chemikas Alexander Shulgin (Aleksandras Šulginas).

2024 — Meksikos prezidente išrinkta valdančiosios partijos kandidatė Claudia Sheinbaum (Klaudija Šeinbaum). Ji yra pirmoji šalyje moteris prezidento poste.

Birželio 2-oji šou pasaulyje:

1904 — gimė JAV bei olimpinis plaukimo čempionas Johnny Weissmuller (Džonis Vaismiuleris), 1932—1948 metais kino filmuose vaidinęs garsųjį Tarzaną.

1941 — JAV gimė „The Rolling Stones“ būgnininkas Charlie Watts (Čarlis Votsas).

1959 — gimė grupės „Bangles“ narė Michael Steel (Mišel Styl).

1978 — išleistas Bruce Springsteen (Briuso Springstino) albumas „Darkness On The Edge of Town“.

1987 — mirė Ispanijos gitaristas Andres Segovia (Andresas Segovija).

1989 — „The Rolling Stones“ bosistas Bill Wyman (Bilas Vaimanas) susituokė su Mandy Smith (Mendi Smit) — 19 metų modeliu.

2010 — Holivudo aktorius Kevin Costner (Kevinas Kostneris) septintą kartą tapo tėvu — jo 36 metų žmona Christine Baumgartner (Kristin Baumgartner) pagimdė dukrelę Grace Avery (Greis Eiveri). Tai trečiasis poros vaikas.

2011 — JAV popmuzikos žvaigždė Pink su savo vyru Carey Hart (Keriu Hartu) susilaukė dukrelės Willow Sage Hart (Vilou Seidž Hart) ir pirmąsyk tapo mama.

2011 — kanadietė kantri muzikos atlikėja Shania Twain (Šanaja Tvein) buvo pagerbta Los Andžele — Holivudo Šlovės alėjoje atidengta jos žvaigždė.

2012 — 37 metų Drew Barrymore (Dru Barimor) ištekėjo trečią kartą — už meno konsultanto Will Kopelman (Vilo Kopelmano).