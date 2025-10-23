Brazilijos prezidentas Lula da Silva kitais metais sieks ketvirtosios kadencijos

„Man tuoj sukaks 80 metų, bet galite būti tikri, kad turiu tokią pačią energiją, kokią turėjau būdamas 30-ies. Ir aš kandidatuosiu ketvirtai kadencijai Brazilijoje“, – sakė L. I. Lula da Silva per bendrą su kolega iš Indonezijos Prabowo Subianto spaudos konferenciją Džakartoje.
Brazilijos prezidentas lankosi Indonezijoje su valstybiniu vizitu, siekdamas plėsti ryšius su šalimi, kurią Brazilija laiko tokia pačia, kaip ir ji pati, kylančia ekonomine galybe, turinčia panašų požiūrį į pasaulio reikalus.
„Aš jums tai sakau, nes mes dar susitiksime daugybę kartų“, – Indonezijos prezidentui sakė L. I. Lula da Silva.
Pastaraisiais mėnesiais jis užsiminė, kad siektų ketvirtosios kadencijos, bet nepatvirtino, kad kandidatuos. Gruodį jam buvo atlikta skubi operacija, siekiant sustabdyti kraujavimą smegenyse, susijusį su sunkiu kritimu prieš du mėnesius.
L. I. Lula da Silva buvo prezidentas dvi kadencijas nuo 2003 iki 2010 m., tačiau kilęs iš skurdo ir tapęs Lotynų Amerikos kairiųjų ikona, jis patyrė dramatišką nuosmukį, kai 2018 m. buvo įkalintas už korupciją. Prieštaringai vertinama byla buvo panaikinta ir jis įspūdingai sugrįžo į kovą per įnirtingus 2022 m. rinkimus, labai suskaldžiusius Braziliją, ir nedideliu skirtumu įveikė dešiniųjų pažiūrų prezidentą Jairą Bolsonaro.
Rinkimai sukėlė politinę krizę, juntamą iki šiol – pralaimėjęs J. Bolsonaro buvo nuteistas kalėti 27 metus už nepavykusį bandymą po rinkimų įvykdyti perversmą. Brazilijos Aukščiausiasis Teismas trečiadienį paskelbė nuosprendį. J. Bolsonaro advokatai per penkias dienas gali jį apskųsti.
J. Bolsonaro leidžia dienas namų arešte ir nebegali dalyvauti rinkimuose, todėl nemenkas Brazilijos konservatorių elektoratas šiuo metu neturi kitais metais rinkimus galinčio laimėti kandidato.
