Britų MI5 perspėja: kinų žvalgyba nusitaikė į parlamento narius

Jungtinėje Karalystėje tvyro susirūpinimas dėl Kinijos šnipinėjimo, be to, vyriausybė svarsto Pekino prašymą pastatyti prieštaringai vertinamą naują ambasados pastatą Londone.
Saugumo ministras Danas Jarvisas Bendruomenių rūmuose sakė, kad Didžiosios Britanijos žvalgybos agentūros perspėja parlamentarus ir parlamento darbuotojus, jog Kinija mėgina verbuoti asmenis, turinčius prieigą prie neskelbtinos informacijos apie parlamentą ir JK vyriausybę.
MI5 teigimu, šią veiklą vykdo dažnai užsimaskavę Kinijos žvalgybos pareigūnai. MI5 įvardijo du internetinius profilius, laikomus teisėtais, tačiau, manoma, dirbančius Kinijos žvalgybos pareigūnams ir mezgančius ryšius su taikiniais per tokias platformas kaip „LinkedIn“.
Perspėjimas apie šnipinėjimą, paskelbtas siekiant sutrikdyti šnipinėjimo veiklą, kaip teigė vyriausybė, pasirodė praėjus kelioms savaitėms, kai prokurorai panaikino kaltinimus šnipinėjimu dviem vyrams, vienas jų dirbo parlamente tyrėju.
Vyriausybė neigė, kad kaltinimai buvo panaikinti siekiant apsaugoti gerėjančius, bet trapius santykius su Kinija.
Savo pareiškime D. Jarvisas išdėstė priemones, skirtas „suardyti ir atgrasyti Kinijos ir kitų valstybių keliamas grėsmes“, griežčiau kontroliuojant politikų finansavimą ir rengiant saugumo instruktažus partijoms.
Jis taip pat teigė, kad Didžiosios Britanijos universitetai yra Kinijos taikiniai, siekiant paveikti jų „nepriklausomus tyrimus ir kištis į jų veiklą“.
Ministras sakė, kad JK yra pasirengusi suardyti „pavojingą ir nežabotą kibernetinę ekosistemą, kurioje įsitvirtino Kinija“, ir „nedvejodama panaudos visas turimas priemones“.
Tikimasi, kad griežtas D. Jarviso pareiškimas išsklaidys susirūpinimą, jog premjero Keiro Starmerio leiboristų vyriausybė teikia pirmenybę ne saugumo problemoms, o Kinijos investicijoms, kad paskatintų sunkumų patiriančią Didžiosios Britanijos ekonomiką.
Tačiau tai gali pastatyti K. Starmerį į keblią padėtį, nes kitą mėnesį turi būti priimtas sprendimas, ar Pekinui bus leista statyti naują didelę ambasadą Londone, keliančią gyventojų ir teisių gynėjų nerimą.
Kelios Vakarų šalys kaltina Pekiną šnipinėjimu siekiant gauti informaciją apie technologijas. Jos taip pat kaltina Kinijos remiamas įsilaužėlių grupes vykdant pasaulinę internetinio stebėjimo kampaniją, nukreiptą prieš kritikus.
