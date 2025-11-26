Paryžiuje sulaikyti trys šnipinėjimu Rusijai įtariami asmenys

Visoje Europoje vis labiau nuogąstaujama dėl Rusijos kišimosi, o Vakarų valstybių sostinės kaltina rusų šnipinėjimo tarnybas, tęsiantis Kremliaus karui prieš Ukrainą.
Vienas iš sulaikytųjų, 40-metis rusas, rugsėjį vaizdo stebėjimo kameromis buvo užfiksuotas kabinantis prorusiškus plakatus ant Triumfo arkos Paryžiuje, pranešė miesto prokuratūra.
Tada vyras telefonu pranešė asociacijos „SOS Donbass“ vadovei, 40-metei moteriai, kurią Prancūzijos kontržvalgybos pareigūnai įtaria mėginus gauti ekonominės informacijos iš Prancūzijos įmonių vadovų.
Rusijoje gimusia moterimi bent nuo šių metų pradžios domėjosi Prancūzijos vidaus žvalgybos agentūra DGSI.
DGSI aptikus su ja susijusius „veiksmus, galinčius pakenkti pagrindiniams valstybės interesams“, kovą buvo paskirtas tyrėjas tirti įvairių įtariamų nusikaltimų, įskaitant „susitarimą su užsienio valstybe“. Už tokį susitarimą gali būti skiriamas 10 metų laisvės atėmimas.
„SOS Donbass“ prisistato humanitarine organizacija, teikiančia pagalbą civiliams gyventojams rytiniame Ukrainos Donbaso regione, kurį iš dalies kontroliuoja Maskva.
Trečias sulaikytas asmuo yra 63-jų vyras, gimęs šiauriniame Paryžiaus priemiestyje Sena–Sen Deni.
Ketvirtas, 58-erių įtariamasis išvengė ikiteisminio sulaikymo, tačiau yra griežtai prižiūrimas ir priverstas kartą per savaitę užsiregistruoti policijos nuovadoje.
Naujausi komentarai