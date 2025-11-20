Prancūzus šokiravo generolas, perspėjęs būti pasirengusiems kare prarasti savo vaikus

Gynybos štabo viršininkas generolas Fabienas Mandonas antradienį sakydamas kalbą vietos merams pareiškė, kad Prancūzija turi ekonominę ir demografinę galią nugalėti Maskvą, tačiau jos visuomenei trūksta „dvasios“ pasipriešinti šiai grėsmei.
Rusija ir Ukraina kariauja nuo 2022 m. vasario, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į šalį kaimynę. Europos valstybės, įskaitant Prancūziją, remia Ukrainą didindamos ginklų tiekimą, tačiau visada tvirtino, kad tiesiogiai nedalyvauja konflikte.
„Turime visas žinias, visą ekonominę ir demografinę galią, kad atgrasytume Maskvos režimą bandyti laimę žengti toliau“, – sakė F. Mandonas.
„Tačiau mes stokojame – ir čia jūs turite atlikti svarbų vaidmenį – dvasios stiprybės priimti kančias, kad apgintume tai, kas esame“, – merams sakė generolas.
„Jei mūsų šalis susvyruos, nes nebus pasirengusi, būkime atviri, prarasti savo vaikus, nukentėti ekonomiškai, nes ginklų gamyba bus svarbesnė, tuomet mums gresia pavojus“, – pridūrė jis.
Prancūzijos pareigūnai, įskaitant prezidentą Emmanuelį Macroną, ne kartą perspėjo, kad Rusija rizikuos veržtis toliau, jei jos invazija į Ukrainą bus sėkminga.
Valdžia mėgina paveikti prancūzų protus, kad parengtų karui ar krizei bei paskatintų aukotis, bet tai sunkiai pasiekia susiskaldžiusią visuomenę, kuri jaučiasi esanti toli nuo fronto linijos ir apsaugota branduolinio atgrasymo.
Prancūzijos komunistų partijos lyderis Fabienas Rousselis pareiškė, kad šaliai užtenka „51 tūkst. karo memorialų mūsų miestuose ir kaimuose“. Jis socialiniame tinkle X parašė sakantis „taip“ nacionalinei gynybai, bet „ne“ – nepakenčiamai karo kurstymo retorikai“.
„Reikia būti pasiruošusiam mirti už savo šalį (...) bet karas, kuris vyksta, turi būti teisingas arba suprantamas, arba būtinybė turi padiktuoti, kad ant kortos pastatytas pats tautos išlikimas (...) Nemanau, kad yra daug prancūzų, pasirengusių mirti už Ukrainą“, – pareiškė kraštutinių dešiniųjų Nacionalinio sambūrio lyderio pavaduotojas Louis Aliot.
„Tai šokiruoja“, – sakė Nicos meras ir centro dešiniųjų Horizontų partijos, įeinančios į E. Macrono valdančiąją koaliciją, narys Christianas Estrosi.
„Argi armijos štabo viršininko vaidmuo yra taip suneraminti šalį? Tai silpnumo veiksmas“, – pareiškė jis „CNews“.
