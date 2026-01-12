Latvijoje dar vienam įtariamajam pareikšti kaltinimai šnipinėjimu Rusijai

VDD pradėjo įtariamojo baudžiamąjį persekiojimą pernai spalio 14 d., remdamasi Karinės žvalgybos ir saugumo tarnybos (MIDD) pateikta informacija.
Tyrimo metu nustatyta, kad Latvijos pilietis gavo ir perdavė GRU informaciją apie Latvijos privačią aviacijos infrastruktūrą, pavyzdžiui, Spilvės aerodromą, NATO sąjungininkų pajėgų buvimą šalyje ir kitą su gynybos sektoriumi susijusią informaciją. Asmuo taip pat teikė GRU informaciją apie Latvijos visuomenės nuotaikas, paramą Ukrainai ir Latvijos ypatingos svarbos infrastruktūrą.
Be to, įtariamasis gavo Rusijos slaptosioms tarnyboms praktinio pobūdžio informacijos, pavyzdžiui, apie išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio kortelių įsigijimo sąlygas Latvijoje – ar jas galima įsigyti neatskleidžiant savo tapatybės.
VDD tyrimas nustatė, kad asmuo palaikė slaptus ryšius su Rusijos GRU pareigūnu ir perdavė gautą informaciją per susitikimus Rusijoje. Jo šnipinėjimas Rusijai buvo ideologiškai motyvuotas.
VDD sulaikė įtariamąjį bendradarbiaudama su MIDD 2025 m. spalio 18 d. naktį. Asmeniui skirta kardomoji priemonė – suėmimas
Gruodžio mėnesį VDD pradėjo baudžiamąjį procesą prieš kitą Latvijos pilietį kitoje byloje dėl neteisėto informacijos rinkimo GRU apie Latvijos karinius objektus, įskaitant ginklų sandėlius. Šį asmenį VDD sulaikė 2025 m. rugpjūčio 27 dieną. Baudžiamasis procesas prieš įtariamąjį buvo pradėtas rugpjūčio 21 dieną.
VDD tyrimas atskleidė kelis atvejus, kai įtariamasis rinko žvalgybos informaciją ir ją perdavė GRU. Tarnyba nustatė, kad asmuo perdavė Rusijos žvalgybos tarnybai informaciją apie įvairių Latvijos karinių objektų vietą, išdėstymą ir saugumo tvarką.
VDD tyrimo metu taip pat nustatyta, kad asmuo teikė Rusijos žvalgybai informaciją apie naujų karinių objektų statybą, karių mokymą ir kitų NATO šalių karių buvimą Latvijos kariniuose objektuose. Įtariamasis nėra valstybės pareigūnas.
