Bundestagas patvirtino maždaug didelį karinių pirkimų projektą

Vokietija spartina gynybos išlaidų didinimą, siekdama atremti galimą Rusijos grėsmę.
„Siunčiame signalą (NATO) Aljansui ir mūsų partneriams: Vokietija rodo kelią“, – pareiškė Vokietijos gynybos ministerija.
„Vykdome savo įsipareigojimus Aljansui ir prisiimame atsakomybę už saugumą ir taiką Europoje“, – pridūrė ji.
Teigiama, kad naujausias žingsnis apima įvairius karinius pirkinius, įskaitant raketas oro gynybos sistemoms, šarvuočius, palydovines sistemas bei naujas uniformas.
Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 metais Vokietija atsisakė ilgalaikės pacifistinės tradicijos ir pradėjo didinti išlaidas, kad pertvarkytų savo ginkluotąsias pajėgas, ilgą laiką susidūrusias su nepakankamu finansavimu.
Susidūręs su didėjančiu nerimu dėl JAV įsipareigojimo Europos saugumui, gegužės mėnesį pareigas pradėjęs eiti kancleris Friedrichas Merzas ėmėsi veiksmų, kad gynybos išlaidoms nebūtų taikomos griežtos skolos taisyklės, siekiant paspartinti jų augimą.
