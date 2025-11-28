Buvęs Peru prezidentas Castillo nuteistas vienuolikai metų kalėjimo

Sostinės Limos teismas pripažino buvusį prezidentą (2021–2022 m.) kaltu dėl sąmokslo įvykdyti sukilimą. Prokuratūra prašė skirti 34 metus kalėjimo.
Norėdamas užkirsti kelią artėjančiam balsavimui dėl nepasitikėjimo, 2022 m. gruodį P. Castillo paleido Kongresą. Jis norėjo įsteigti nepaprastosios padėties vyriausybę ir toliau valdyti dekretu.
Tada Kongresas jį nušalino iš pareigų dėl „negebėjimo veikti pagal moralės normas“. Jis buvo areštuotas dėl bandymo įvykdyti valstybės perversmą ir nuo tada yra suimtas.
Buvęs kaimo mokytojas buvo remiamas daugiausia ūkininkų ir čiabuvių, kurie ilgą laiką jautėsi ignoruojami Limos elito ir negavo naudos iš Pietų Amerikos šalies ekonomikos augimo.
Tačiau mažai politinės patirties turėjęs P. Castillo vos pradėjęs eiti pareigas, patyrė spaudimą, nes ministrai paliko jo kabinetą, o jis nuolat kovojo su Kongresu.
Už grotų – ne vienas prezidentas
Beveik visi pastarųjų 25 metų Peru valstybės vadovai turėjo problemų su teisingumo sistema.
Trečiadienį Martínas Vizcarra (valdęs 2018–2020m. ) buvo nuteistas 14 metų kalėjimo dėl korupcijos.
Balandį buvęs prezidentas Ollanta Humala (2011–2016 m.) buvo nuteistas 15 metų kalėti dėl pinigų plovimo, o praėjusiais metais Alejandro Toledo (2001–2006 m.) buvo nuteistas kalėti 20 metų ir šešiems mėnesiams taip pat dėl korupcijos.
Buvęs prezidentas Alanas García (1985–1990 m. ir 2006–2011 m.) nusižudė 2019 m., kai policija bandė jį suimti dėl kaltinimų korupcija.
M. Vizcarros pirmtako Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018 m.) atžvilgiu atliekamas tyrimas – taip pat dėl įtarimų korupcija.
