Buvusi JK vidaus reikalų sekretorė Braverman prisijungė prie Farage‘o partijos „Reform UK“

Buvusi vidaus reikalų ministrė Suella Braverman tapo ketvirta esama ar buvusia konservatorių įstatymų leidėja (kartu su trimis buvusiais ministrais), kurie mažiau nei per mėnesį prisijungė prie „Reform UK“.
„Imigracija nekontroliuojama. Mūsų viešosios paslaugos ant žlugimo ribos. Žmonės nesijaučia saugūs“, – sakė S. Braverman per „Reform UK“ renginį Londone, pridurdama, kad įstojusi į šią partiją jaučiasi lyg „sugrįžusi namo“.
„Galime arba toliau eiti šiuo valdomo nuosmukio, silpnumo ir pasidavimo keliu. Arba galime sutvarkyti savo šalį, susigrąžinti savo galią, iš naujo atrasti savo jėgą“, – sakė ji.
Vadovaujama „Brexit“ lyderio Nigelo Farage‘o kraštutinių dešiniųjų „Reform UK“ partija pastaruosius metus apklausose pirmauja dviženkliais skaičiais, o ministro pirmininko Keiro Starmerio leiboristų vyriausybė yra kritikuojama dėl imigracijos, ekonomikos sąstingio ir pragyvenimo išlaidų krizės.
Buvęs kancleris Nadhimas Zahawi, kuris nebėra parlamento narys, sausio 12 d. pradėjo perbėgimų virtinę, po kelių dienų juo pasekė buvęs imigracijos ministras Robertas Jenrickas (Robert Jenrick), o dar vėliau – Andrew Rosindellas, abu esami parlamento nariai.
S. Braverman padidino „Reform UK“ partijos atstovų parlamente skaičių iki aštuonių.
Buvęs konservatorių ministras pirmininkas Rishi Sunakas 2023 m. lapkričio mėnesį atleido S. Braverman iš vidaus reikalų sekretoriaus pareigų po to, kai ji apkaltino policiją kairiuoju šališkumu ir pareiškė, kad benamystė yra „gyvenimo būdo pasirinkimas“.
Po atleidimo tiesmukai kalbanti įstatymų leidėja viešai pasmerkė R. Sunaką už „dviprasmiškumą, ignoravimą ir nesidomėjimą“ kai kuriomis politikos kryptimis, įskaitant imigracijos mažinimą.
Ji taip pat pavadino „išdavyste“ R. Sunako atsisakymą pasitraukti iš Europos žmogaus teisių konvencijos – toks pasitraukimas palengvintų prastumti vyriausybės planą išsiųsti prieglobsčio prašytojus į Ruandą.
„Reform JK“, įkurta 2021 m. iš N. Farage‘o „Brexit“ partijos likučių, praėjusiais metais Anglijoje vykusiuose vietos valdžios rinkimuose laimėjo daugiausiai vietų. Tai paskatino prognozes, kad per kitus visuotinius rinkimus, kurie turėtų įvykti 2029 m. rugpjūtį, ji gali perimti valdžią iš valdančiųjų centro kairiųjų leiboristų.
Ši partija taip pat tikisi pasiekti didelių laimėjimų gegužės mėnesį vyksiančiuose vietos rinkimuose.
