Čekijoje prisaikdinta Babišo vyriausybė

Spalio mėnesį A. Babišo judėjimas ANO laimėjo visuotinius rinkimus 10,9 mln. gyventojų turinčioje Europos Sąjungos ir NATO valstybėje narėje. Jis suvienijo jėgas su dviem euroskeptiškomis jėgomis – kraštutinių dešiniųjų SPD ir dešiniųjų Automobilistų partija – ir sudarė kabinetą, kuriam pritarė 108 įstatymų leidėjai 200 vietų parlamente.
Prezidentas Petras Pavelas prisaikdino 15 A. Babišo ministrų – 13 vyrų ir dvi moteris. A. Babišas, ministro pirmininko pareigas ėjęs nuo 2017 iki 2021 m., pažadėjo kovoti už Čekijos interesus „ne tik namuose, bet ir visame pasaulyje“.
Neseniai SPD atsisakė minties surengti referendumą dėl Čekijos išstojimo iš ES, tačiau pranešime apie vyriausybės politiką sakoma, kad ES galios ribotos ir blokas neturi teisės priimti sprendimų, pažeidžiančių valstybių narių suverenitetą.
Europos Parlamente ANO ir Automobilistų partijos atstovai priklauso kraštutinių dešiniųjų Europos patriotų blokui, kurį kartu įkūrė A. Babišas ir Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas.
Praėjusią savaitę Briuselyje susitikęs su Europos Komisijos vadove Ursula von der Leyen 71 metų A. Babišas tvirtino, kad jis nėra „klube“ su V. Orbanu ir Slovakijos nacionalistu ministru pirmininku Robertu Fico, bet „visur ieško Čekijos Respublikos sąjungininkų“.
Tiek V. Orbanas, tiek R. Fico yra ES dėmesio centre dėl teisinės valstybės principo pažeidimo ir ryšių su Maskva, kuriuos jiedu palaiko nepaisant Rusijos invazijos į Ukrainą. Per rinkimų kampaniją A. Babišas – žurnalo „Forbes“ duomenimis, septintas turtingiausias čekas – atmetė tiesioginę pagalbą Ukrainai ir sakė, kad pakaktų Prahos įnašų į ES biudžetą, iš kurio finansuojama pagalba Kyjivui.
Praėjusią savaitę Briuselyje jis teigė, kad bet kokia pagalba Ukrainai turi būti siejama su aiškiu taikos ir paliaubų planu.
Vyriausybėje ANO turi devynis ministrus, SPD pasiuntė tris nepartinius ekspertus, o Automobilistų partijai atstovauja trys ministrai. Automobilistų partijos pirmininkas Petras Macinka eis ir užsienio reikalų, ir aplinkos ministro pareigas.
Praėjusią savaitę partija atšaukė savo kandidatą į aplinkos ministrus Filipą Tureką, žiniasklaidai paskelbus jam priskiriamus rasistinius ir homofobiškus įrašus socialinėje žiniasklaidoje. Policija vykdo tyrimą prieš F. Tureką dėl įtariamo išžaginimo ir smurto artimoje aplinkoje, gavusi jo buvusios merginos skundą, o prezidentas P. Pavelas buvo užsiminęs, kad jo nepaskirs.
