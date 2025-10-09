„Iš savo biudžeto Ukrainai ginklams neduosime nė kronos“, – Prahoje pareiškė dešinysis populistas ir milijardierius ir argumentavo: „ Mes neturine pinigų Čekijos Respublikai“. Čekijos nacionalinė valiuta yra krona.
A. Babišas atkreipė dėmesį į tai, kad Kyjivas milijardinę finansinę paramą jau gauna pagal vadinamąją ES Ukrainos priemonę. Jo teigimu, Čekijos ginklų įmonės galės tęsti eksportą į Ukrainą.
„Mums tai nekelia jokių problemų“, – kalbėjo A. Babišas. Kartu jis pareikalavo, kad NATO perimtų Čekijos šaudmenų iniciatyvą. Ekspertai mano, kad tai būtų sudėtinga.
Nuo iniciatyvos pradžios Ukrainai jau buvo pristatyta 3,6 mln. vienetų didelio kalibro amunicijos. Tai yra parlamento rinkimus pralaimėjusio premjero Petro Fialos centro dešiniojo aljanso pavyzdinė programa, skirta paremti Ukrainą jos gynybinėje kovoje su Rusija. Pagal šią iniciatyvą Ukraina perkami artilerijos sviediniai iš neįvardijamų trečiųjų šalių.
Rinkimų nugalėtojas A. Babišas šiuo metu kalbasi su dviem kraštutinėmis dešiniosiomis partijomis dėl būsimos vyriausybės sudarymo.