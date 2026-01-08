„Chevron“ domisi Rusijos „Lukoil“ užsienio aktyvais

Pasiūlymas apima visus „Lukoil“ aktyvus už Rusijos ribų, įskaitant naftos ir dujų gavybos, perdirbimo padalinius ir daugiau kaip 2 tūkst. degalinių Europoje, Azijoje bei Artimuosiuose Rytuose, teigia britų leidinys, remdamasis informuotais šaltiniais.
Skelbiama, jog jei sandoris pavyktų, „Chevron“ ir „Quantum“ šiuos aktyvus pasidalytų ir įsipareigotų ilgą laiką juos valdyti bei naudoti – tikimasi, kad šis pažadas patiks JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijai.
Anot „Financial Times“, „Lukoil“ užsienio aktyvai taip pat sudomino JAV investicinę bendrovę „Carlyle“ ir Abu Dabio valstybinį turto fondą IHC, o Šveicarijos prekybos energijos ištekliais bendrovė „Gunvor“ atsiėmė savo pasiūlymą po to, kai lapkritį Vašingtonas ją pavadino Kremliaus priedanga.
Spalio pabaigoje JAV prezidentas pritaikė Rusijai pirmąjį savo reikšmingą sankcijų paketą, nukreiptą prieš du didžiausius jos naftos koncernus – valstybės valdomą „Rosneft“ ir privatų „Lukoil“ – kaip Maskvos tęsiamos invazijos į Ukrainą finansuotojus. Su jais bendradarbiaujančioms kompanijoms gresia antrinės sankcijos, kurios užkirstų prieigą prie JAV bankų, prekybininkų, vežėjų ir draudikų.
Neilgai trukus „Lukoil“ pranešė nusprendęs parduoti savo aktyvus užsienyje.
Gruodžio pradžioje Baltieji rūmai sustabdė dalį sankcijų „Lukoil“, kad jo degalinės už Rusijos ribų galėtų toliau veikti. Ši išimtis galios iki beveik balandžio pabaigos.
Netrukus po to Vašingtonas suteikė leidimą užsienio investuotojams derėtis dėl „Lukoil“ aktyvų užsienyje įsigijimo, nerizikuojant sulaukti JAV atsakomųjų priemonių.
