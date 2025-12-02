Danijoje pradėta statyti Ukrainos ginklų įmonės gamykla

Pirmadienį Danijos pietinėje Haderslevo savivaldybėje vykusioje pamatinio akmens įkasimo ceremonijoje dalyvavo Danijos ekonomikos reikalų ministras Mortenas Bodskovas, vietos meras Madsas Skau ir Ukrainos ginklų gamintojos „Fire Point“ Danijos direktorius Viačeslavas Bondarčukas.
Šiuo projektu, įgyvendinamu mažame Vojenso miestelyje netoli Vokietijos sienos, siekiama sukurti darbo vietų Pietų Jutlandijoje ir taip pat atnešti naudos Danijos gynybos pramonei.
Praėjus daugiau nei trejiems su puse metų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios, Ukraina tebėra itin priklausoma nuo Vakarų karinės paramos.
Danija yra viena iš pagrindinių Kyjivo rėmėjų ir ketina tapti pirmąja NATO nare, kurioje bus įkurtos kelių Ukrainos gynybos įmonių gamybos patalpos. Kopenhaga ir Kyjivas šiemet sudarė reikiamus susitarimus.
Gynybos įmonė „Fire Point“ planuoja gaminti kietą raketinį kurą Danijoje, kad būtų užtikrintas gamybos saugumas nuo galimų Rusijos smūgių Ukrainos pramonės objektams. Naujos gamyklos veikla turėtų prasidėti kitais metais.
Rusijos ambasada Danijoje kritikavo šį projektą, o gamyklos statyba sukėlė diskusijų tarp vietos gyventojų.
Pasak Danijos žiniasklaidos, kai kurie gyventojai yra susirūpinę dėl saugumo ir galimų Rusijos diversijų.
