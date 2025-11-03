Daugiau nei 50 tūkst. žmonių Latvijoje pasirašė peticiją prieš pasitraukimą iš Stambulo konvencijos

Ketvirtadienį dauguma Latvijos parlamentarų balsavo už pasitraukimą iš vadinamosios Stambulo konvencijos, teigdami, kad ji propaguoja genderizmo teorijas ir naujas normas dėl lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos.
Jei E. Rinkevičius pasirašys šį įstatymo projektą, Latvija taps pirmąja ir vienintele Europos Sąjungos (ES) šalimi, pasitraukusia iš konvencijos.
Įstatymo projektą pateikė opozicinė dešiniojo sparno partija „Pirmiausia Latvija“, tačiau jam pritarė ir kitos opozicinės politinės jėgos: „Nacionalinis aljansas“, „Jungtinis sąrašas“ ir „Už stabilumą!“, taip pat valdančiajai koalicijai priklausančių Žaliųjų ir valstiečių sąjungos nariai.
Koalicinės partijos „Naujoji vienybė“ ir „Pažangieji“ nepritaria pasitraukimui iš Konvencijos.
Įstatymo projektas priimtas 56 balsais prieš 32. Diskusijos dėl įstatymo projekto ketvirtadienį truko ilgiau nei 13 valandų.
Įstatymo projektas buvo priimtas pagreitinta tvarka, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jo skubos statusą parėmė mažiau nei du trečdaliai parlamentarų, prezidentas gali vetuoti įstatymą ir grąžinti jį Saeimai svarstyti iš naujo.
Peticiją inicijavusi Linda Auzina teigia, kad iniciatyva siekiama, jog prezidentas nepasirašytų įstatymo projekto. Jie nori, kad jis būtų perduotas Saeimai antrajam svarstymui arba būtų surengtas referendumas Stambulo konvencijos klausimu.
L. Auzina nurodė, kad tokiu būdu siekiama, jog klausimas dėl žmogaus teisių ir valstybės reputacijos būtų nagrinėjamas atidžiai, demokratiškai ir gerbiant visuomenės vertybes.
Ji pridūrė, kad referendumas leistų visuomenei išreikšti savo valią, kartu išsaugant pasitikėjimą valstybės valdžia ir jos tarptautiniais įsipareigojimais.
L. Auzina pabrėžė, kad tai suteiktų visuomenei saugumo jausmą ir užtikrintų, jog Latvija ir toliau rūpintųsi žmogaus teisėmis.
Penktadienį Europos Taryba nurodė, kad Latvijos parlamento sprendimas trauktis iš Europos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo siunčia pavojingą žinią.
Ketvirtadienį Rygos Domo aikštėje vyks demonstracija prieš pasitraukimą iš Stambulo konvencijos.
