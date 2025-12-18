Dėl dviejų kibernetinių atakų Danija kaltina su Rusija siejamas programišių grupuotes

Skelbiama, kad viena ataka 2024 metais buvo įvykdyta prieš Danijos vandens valymo įrenginius, o kita – prieš praėjusį mėnesį vykusius vietos rinkimus.
Danijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas (Troelsas Lundas Pulsenas) pranešė, kad dėl šios situacijos bus iškviestas Rusijos ambasadorius.
Pasak jo, pernai per programišių grupės „Z-Pentest“ įvykdytą išpuolį sprogo vandentiekio vamzdžiai ir buvo sutrikdytas vandens tiekimas namų ūkiams.
Lapkričio mėnesį vykusių Danijos savivaldos rinkimų išvakarėse dėl kibernetinės atakos, už kurią atsakomybę prisiėmė Rusijos programišių grupė „NoName057“, buvo neprieinami kelių politinių partijų, savivaldybių, viešųjų įstaigų ir vienos gynybos bendrovės interneto svetainės.
„Esame tvirtai įsitikinę, kad tai prorusiškos grupuotės, susijusios su Rusijos valstybe“, – sakė Danijos karinės žvalgybos vadovas Thomas Ahrenkielis (Tomas Arenkilis).
„Ėmėmės daugybės iniciatyvų ir imsimės dar daugiau, nes Rusijos elgesys yra labai nepriimtinas“, – pridūrė gynybos ministras.
Danijos vyriausybė pareiškė planuojanti įkurti naują kibernetinio stebėjimo tinklą ir internetinių operacijų centrą.
