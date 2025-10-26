Dėl įtariamo romų išpuolio atsistatydino du Slovėnijos ministrai

„Tai neturėjo įvykti. Atsakingi ministrai prisiėmė atsakomybę ir atsistatydino“, – sakė liberalusis ministras pirmininkas Robertas Golobas spaudos konferencijoje po sekmadienį sušaukto neeilinio posėdžio šiam incidentui aptarti.
Vidaus reikalų ministras Bostjanas Poklukaras ir teisingumo ministrė Andreja Katic (Andrėja Katič) liks savo postuose, kol bus paskirti jų įpėdiniai, sakė R. Golobas.
Pasak policijos, 48 metų vyras buvo užpultas prie baro anksti šeštadienį Novo Mesto mieste Slovėnijos pietryčiuose, pranešė policija.
Tai neturėjo įvykti. Atsakingi ministrai prisiėmė atsakomybę ir atsistatydino.
Žiniasklaida ir vietos valdžios institucijos išpuolį priskyrė grupei romų, o policija pranešė tik tiek, kad sulaikė 21 metų vyrą, turintį teistumą.
Per pastaruosius metus Novo Mesto mieste padidėjo įtampa su vietos romų bendruomene, nes padaugėjo smulkių nusikaltimų ir smurto atvejų, dėl kurių dažnai kaltinama ši tautinė mažuma.
Sekmadienio rytą šimtai gedėtojų susirinko į budėjimą mieste ir uždegė žvakutes už žuvusįjį, pranešė vietos žiniasklaida.
„Šis smurtinis įvykis įrodo, kad romų problema, apie kurią jau seniai perspėjame, gilėja, o valstybės institucijos nesiėmė priemonių, nors situacija yra rimta“, – sakoma Novo Mesto mero Gregoro Macedoni (Gregoro Makedoni) pareiškime internete.
G. Macedoni taip pat sušaukė neeilinį vietos valdžios institucijų posėdį ir demonstraciją antradienio popietę, kad pareikalautų vyriausybės priemonių saugumui regione užtikrinti.
M. Golobas sakė, kad vyriausybė į Novo Mesto rajoną atsiųs papildomus policijos padalinius, ir paskelbė apie teisines priemones, „kurių anksčiau negalėjome įsivaizduoti“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Slovėnijos romų bendruomenės taryba apskaičiavo, kad Slovėnijoje, dviejų milijonų gyventojų turinčioje Vidurio Europos šalyje, gyvena nuo 7 tūkst. iki 12 tūkst. šios mažumos atstovų.
