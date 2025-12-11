Dėl kaltinimų korupcija sulaikytas buvęs Bolivijos prezidentas

„Visi, apvogę šią šalį, turės grąžinti kiekvieną centą ir atsakyti teisme“, – vaizdo įraše teigė E. Lara.
Anot žiniasklaidos, buvęs prezidentas kaltinamas 2006–2014 m. grobstęs lėšas iš čiabuvių tautų fondo.
Tada L. Arcė dar buvo tuometinio prezidento Evo Moraleso kairiųjų vyriausybės ekonomikos ministras. Generalinė prokuratūra paprašė jį suimti dėl įsipareigojimų pažeidimo ir ekonominių nusikaltimų, susijusių su fondo valdymu, teigiama arešto orderyje, kuriuo remiasi žiniasklaida.
Lapkričio pradžioje L. Arcę Bolivijos prezidento poste pakeitė Rodrigas Pazas Pereira. Valdžios perdavimas ženklino beveik du dešimtmečius trukusį kairiųjų valdymą šioje Pietų Amerikos šalyje. R. P. Pereira priklauso krikščionių demokratų partijai „Partido Democrata Cristiano“.
