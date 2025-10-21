Bolivijoje šimtai žmonių protestavo prieš naujojo prezidento išrinkimą

58 metų Rodrigo Pazas (Rodrigas Pasas) sekmadienį laimėjo antrąjį turą, surinkęs 54,5 proc. balsų ir įveikęs buvusį dešiniųjų pažiūrų prezidentą Jorge Quirogą (Chorchę Kirogą).
Protestuotojai šūkavo „klastojimas“ ir bandė žygiuoti į aikštę La Pase, kurioje yra prezidento ir parlamento būstinė, tačiau policija juos išvaikė ir apie jokius susirėmimus nepranešė.
J. Quiroga pripažino pralaimėjimą ir pasveikino R. Pazą, kartu paskelbdamas, kad artimiausiomis dienomis, reaguojant į kaltinimus dėl pažeidimų, bus patikrinti rinkimų įrašai.
Socialiniuose tinkluose sklinda keletas kaltinimų, tačiau jie lieka neįrodyti.
R. Pazo pergalė reiškia 20 metų trukusios kairiųjų vyriausybės valdymo pabaigą Bolivijoje, kuri šiuo metu išgyvena didžiausią per keturis dešimtmečius ekonominę krizę.
Aukščiausiasis rinkimų tribunolas rezultatus paskelbė sekmadienį, o jo pirmininkas Oscaras Hassenteufelis (Oskaras Hasentoifelis) pirmadienį neigė bet kokius galimus pažeidimus ir pridūrė, kad „žodis „klastojimas“ turėtų būti uždraustas Bolivijoje“.
23 metų studentas Pablo Perezas (Pablas Peresas) atsisako pripažinti J. Quirogos pralaimėjimą ir naujienų agentūrai AFP teigė, kad „pasipiktinimą kelia tai, jog vyko klastojimas ir nebuvo gerbiamas balsavimas“.
