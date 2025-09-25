Dėl laikinai uždarytos Lenkijos ir Baltarusijos sienos Kinija ieškojo alternatyvių prekybos kelių

Ketvirtadienio vidurnaktį Lenkija vėl atidarė pasienio punktus su Baltarusija, kuriuos laikinai uždarė rugsėjo 12 dieną, motyvuodama saugumo sumetimais dėl rugsėjo 12–16 dienomis vykusių bendrų Baltarusijos ir Rusijos karinių pratybų „Zapad“.
Uždarius perėjas Baltarusijos pusėje užstrigo daugiau kaip 130 krovininių traukinių, vykstančių iš Kinijos į Europą.
Trečiadienį laikraštis „Global Times“ rašė, kad Kinijos valstybinio uostų operatoriaus „ITL Group“ generalinis direktorius Shao Boer (Šao Bor) sakė, kad dėl sienų uždarymo poveikio į Europą gabenamiems kroviniams logistikos bendrovės „ieškojo alternatyvių maršrutų, kurių vienas eitų per Kaspijos jūrą, o kitas – intermodaliniu būdu per Sankt Peterburgą (...) kad galėtų kirsti Baltijos jūrą ir pasiekti Europos uostus“.
Laikraštis taip pat paminėjo neseniai pradėjusį veikti pirmąjį pasaulyje intermodalinio transporto maršrutą, jungiantį Kiniją su Europa per Arktį.
Tačiau „Global Times“ teigė, kad, nepaisant to, jog Arkties maršruto kelionės trukmė yra trumpesnė, palyginti su kelionėmis geležinkeliu ar jūra,„China Railway Express“ (CRE) krovininiai traukiniai, kertantys Lenkijos ir Baltarusijos sieną, yra lankstesnė galimybė gabenti mažus ir vidutinio dydžio krovinius į Europą ir iš jos.
Pasak laikraščio, nuo savo veiklos pradžios 2013 metais CRE iš viso atliko 110 tūkst. reisų, kuriais pervežta krovinių už daugiau kaip 450 mlrd. dolerių (383,24 mlrd. eurų).
Eurazijos geležinkelių aljanso indeksas (ERAI), kuriame kaupiami duomenys apie konteinerių pervežimus geležinkeliais tarp Europos ir Kinijos, atskleidžia akivaizdų pastarosios pranašumą prieš Europą jų prekybos balanse. 2024 metais iš Kinijos į Europos Sąjungą (ES) buvo pervežta apie 330 tūkst. TEU (standartinis krovinio talpos vienetas), o priešinga kryptimi per tą patį laikotarpį – tik apie 50 tūkst. TEU.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį pareiškė, kad Lenkija pasilieka teisę atšaukti sprendimą atidaryti sieną su Baltarusija, jei padidėtų įtampa ar agresyvus kaimyninių valstybių elgesys.
