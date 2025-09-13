 Dėl Rusijos dronų grėsmės Lenkija pakėlė naikintuvus, uždarė oro uostą

2025-09-13 18:46
Karolis Broga (ELTA)

Šeštadienį virš Ukrainos pasirodžius Rusijos dronams Lenkija pakėlė naikintuvus ir uždarė Liublino oro uostą, praneša Ukrainos naujienų portalas UNN.

Dėl Rusijos dronų grėsmės Lenkija pakėlė naikintuvus, uždarė oro uostą / Scanpix nuotr.

„Dėl bepiločių orlaivių atakų grėsmės su Lenkija besiribojančiose Ukrainos srityse mūsų oro erdvėje prasidėjo karinės aviacijos operacijos“, – šeštadienį socialiniuose tinkluose pareiškė Lenkijos karinės oro pajėgos.

Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra (PANA) dėl karo lėktuvų vykdomos operacijos paskelbė apie Liublino oro uosto uždarymą ir kontroliuojamos oro erdvės nustatymą.

Lenkijos ir NATO sąjungininkų naikintuvai veikia šalies oro erdvėje, taip pat aukščiausiu parengtumo lygiu budi antžeminės oro gynybos vienetai ir radarų sistemos.

Nurodoma, kad tai prevenciniai žingsniai, o padėtis nuolat stebima.

ELTA primena, kad šią savaitę Lenkijos oro erdvę pažeidė keliolika Rusijos dronų. Rusijos bepiločiai orlaiviai į Lenkiją įskrido vėlai antradienį ir anksti trečiadienį per atakas prieš kaimyninę Ukrainą. Kilus grėsmei, Lenkijos oro pajėgos ir NATO pajėgos suskubo juos numušti. Tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai buvo perimti virš gynybinio aljanso teritorijos.

