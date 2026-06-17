Donaldas Trumpas atsisakė kalbėti apie Vladimiro Putino atsakomybę už tai, kad karas vis dar tęsiasi

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Europeiska Pravda“.
Žurnalistas JAV prezidento paklausė, ar jis mano, kad V. Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. D. Trumpas atsakė, kad nenori komentuoti šios temos, nes siekia užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą.
„Nenoriu to komentuoti, nes bandau išspręsti šį klausimą, o tai nepalengvina užduoties“, – pareiškė JAV prezidentas.
Kalbėdamas su žurnalistais, D. Trumpas pakartojo, kad surengė „vaisingas derybas“ su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir V. Putinu.
Baltųjų rūmų vadovas taip pat pažymėjo, kad jie yra „ne itin palankiai nusiteikę vienas kito atžvilgiu“.
„Aš užbaigiau aštuonis karus ir, tiesą sakant, maniau, kad šis bus vienas iš lengviausių. Tačiau jie yra ne itin palankiai nusiteikę vienas kito atžvilgiu, o tai gerokai apsunkina reikalą“, – pareiškė JAV lyderis
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