Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas baigė spaudos konferenciją neatsakę į žurnalistų klausimus

2025-08-16 08:24
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas penktadienį po svarbių derybų Aliaskoje surengė bendrą spaudos konferenciją, tačiau neatsakė į žurnalistų klausimus.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

