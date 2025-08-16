Spaudos konferencija įvyko po maždaug tris valandas trukusių dviejų valstybių lyderių ir aukšto rango patarėjų derybų dėl žiauraus karo Ukrainoje, į kurią Maskva įsiveržė 2022 metų vasarį.
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas baigė spaudos konferenciją neatsakę į žurnalistų klausimus
2025-08-16 08:24
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas penktadienį po svarbių derybų Aliaskoje surengė bendrą spaudos konferenciją, tačiau neatsakė į žurnalistų klausimus.
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas / AFP nuotr.
Naujausi komentarai