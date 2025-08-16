 Vladimiras Putinas: derybos su Donaldu Trumpu buvo „konstruktyvios“ ir „abipusiai pagarbios“

Vladimiras Putinas: derybos su Donaldu Trumpu buvo „konstruktyvios“ ir „abipusiai pagarbios“

2025-08-16 08:20
BNS inf.

 Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas palankiai įvertino penktadienį Aliaskoje surengtas derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), kurias pavadino konstruktyviomis ir abipusiai pagarbiomis.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

„Mūsų derybos vyko konstruktyvioje ir abipusiai pagarbiose atmosferoje. Jos buvo labai išsamios ir naudingos“, – pareiškė V. Putinas žurnalistams per bendrą spaudos konferenciją su D. Trumpu.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Putinas
Donaldas Trumpas
derybos aliaskoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų