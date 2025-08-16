Vladimiras Putinas: derybos su Donaldu Trumpu buvo „konstruktyvios“ ir „abipusiai pagarbios“

„Mūsų derybos vyko konstruktyvioje ir abipusiai pagarbiose atmosferoje. Jos buvo labai išsamios ir naudingos“, – pareiškė V. Putinas žurnalistams per bendrą spaudos konferenciją su D. Trumpu.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas palankiai įvertino penktadienį Aliaskoje surengtas derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), kurias pavadino konstruktyviomis ir abipusiai pagarbiomis.
