 Donaldas Trumpas: JAV žvalgybos vadovė Tulsi Gabbard atliko neįtikėtiną darbą

Donaldas Trumpas: JAV žvalgybos vadovė Tulsi Gabbard atliko neįtikėtiną darbą

2026-05-22 23:16
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį pagyrė žvalgybos vadovę Tulsi Gabbard (Tulsi Gabard), kuri paskelbė atsistatydinanti, kad galėtų rūpintis vėžiu sergančiu vyru.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

„Tulsi atliko neįtikėtiną darbą ir mes jos pasigesime“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

Jis pridūrė, kad Nacionalinės žvalgybos direktoriaus pareigas laikinai eis jos pavaduotojas Aaronas Lukasas (Aronas Lukasas).

T. Gabbard, kuri, regis, nesutarė su D. Trumpu dėl karo su Iranu, kiek anksčiau penktadienį paskelbė apie savo atsistatydinimą.

Laiške D. Trumpui, paskelbtame socialiniame tinkle „X“, T. Gabbard parašė, kad atsistatydina iš Nacionalinės žvalgybos direktorės pareigų, kad galėtų rūpintis savo vyru, kuriam diagnozuota „itin reta kaulų vėžio forma“.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
JAV žvalgybos vadovė
Tulsi Gabbard

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