Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą dėl Nacionalinės gvardijos karių dislokavimo Memfyje

Tai naujausias jo vykdomos federalinės kovos su nusikalstamumu etapas, kurį kritikai vadina autoritariniu.
D. Trumpas sakė, kad darbo grupė bus „kopija“ tos, kurią jis rugpjūtį pasiuntė į sostinę Vašingtoną.
„Dalyvaus Nacionalinė gvardija, taip pat FTB (Federalinis tyrimų biuras)“ ir kitos federalinės agentūros, žurnalistams per pasirašymo ceremoniją Ovaliniame kabinete sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad tai „labai svarbu dėl didelio nusikalstamumo“.
Respublikonas pridūrė, kad „tikriausiai kitą kartą" kariai bus dislokuoti Čikagoje.
Prezidentas teigė, kad karių dislokavimas ir deportacijos reidai Vašingtone ir Los Andžele išgelbėjo miestus nuo imigrantų nusikaltimų – tai vienas iš pagrindinių jo rinkimų pažadų.
Pasirašymo ceremonijoje JAV generalinė prokurorė Pam Bondi (Pem Bondi) teigė, kad federalinės agentūros naudosis „labai sėkmingu“ Vašingtono modeliu, kad „Memfis vėl taptų saugus“.
D. Trumpas iki šiol taikėsi į demokratų vadovaujamus miestus.
Tenesio valstijoje esantis Memfis, kurio dauguma gyventojų sudaro afroamerikiečiai, turi demokratų merą, o Tenesio valstijai vadovauja respublikonų gubernatorius.
Praėjusią savaitę D. Trumpo administracija Čikagoje pradėjo naują imigracijos kontrolės operaciją, skirtą kovai su tuo, ką ji pavadino „blogiausiais iš blogiausių nusikaltėlių“.
D. Trumpas ne kartą grasino pasiųsti į miestą Nacionalinės gvardijos karius, socialiniuose tinkluose ginčydamasis su Ilinojaus valstijos gubernatoriumi demokratu J. B. Pritzkeriu (Dž. B. Prickeriu).
