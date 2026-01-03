Pasirinkęs nuversti režimą Venesueloje Trumpas rizikuoja įsiutinti savo rinkėjus

D. Trumpas jau daugelį metų kritikuoja JAV įsivėlimą į karinius konfliktus užsienyje.
Prieš dešimtmetį invaziją į Iraką po Rugsėjo 11-osios išpuolio pavadinęs „kvailyste“, D. Trumpas išdėstė pagrindinį nacionalistinės, izoliacionistinės „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. „Make America Great Again“, MAGA) ideologijos principą, padėjusį jam prasiskinti kelią į Baltuosius rūmus.
Tad šeštadienio JAV specialiųjų pajėgų operacija, kurios metu buvo įsiveržta į Karakasą ir suimtas Venesuelos lyderis Nicolas Maduro, jam buvo dvigubai rizikinga.
Sudėtingoje operacijoje dalyvavę kariai – įskaitant sraigtasparniais dislokuotas pajėgas, miesto apylinkes bombardavusius naikintuvus ir prie kranto stovėjusią laivyno armadą – per operaciją apsiėjo be nuostolių: skelbiama, kad nežuvo nė JAV vienas karys.
Tačiau D. Trumpui politiniai pavojai šalies viduje dar tik prasideda.
Nieko stebėtina, kad Demokratų partijos lyderiai savo puolimą pradėjo akimirksniu.
Vienas Demokratų partijos lyderių senatorius Chuckas Schumeris karinę operaciją Venesueloje pavadino „beatodairiška“.
„Antrasis nepagrįstas karas mano gyvenime. Šis karas yra neteisėtas“, – sakė Irako karo veteranas senatorius Rubenas Gallego,.
„Mums nėra jokios priežasties kariauti su Venesuela“, – pabrėžė jis.
Daugelis Respublikonų partijos, kurią visiškai užvaldė D. Trumpas, narių suskubo prezidentą liaupsinti.
Baltųjų rūmų atstovė spaudai šeštadienio paryčiais socialiniuose tinkluose paskelbė entuziastingą pranešimą su stiprios rankos, kumščio ir ugnies jaustukais.
Sveikinti prezidentą iškart suskubo ir senatorius Tomas Cottonas.
„Noriu pagirti prezidentą Trumpą, mūsų drąsius karius ir teisėsaugos pareigūnus už šią neįtikėtiną operaciją“, – sakė jis.
Respublikonų Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas, kuris yra svarbus D. Trumpo politinės mašinos sraigtas, skubėjo tildyti abejones dėl karinės operacijos teisėtumo.
„Šiandienos karinė operacija Venesueloje buvo ryžtinga ir pagrįsta operacija, kuri apsaugos amerikiečių gyvybes“, – sakė jis.
M. Johnsonas pabrėžė, kad Kongresas anaiptol neskubės rinktis ir diskutuoti, kas įvyko. Jo teigimu, D. Trumpo administracijos pareigūnai „deda pastangas“, kad pasirengtų pristatyti informaciją kitą savaitę.
Pirmiausia Amerika – ar visgi Venesuela?
Tačiau matyti ženklų, kad nerimsta ir respublikonai.
Netrukus po to, kai pasirodė pirmosios naujienos apie vykstantį neeilinį reidą Karakase, Respublikonų partijos senatorius Mike'as Lee platformoje „X“ pareiškė nekantraujantis „sužinoti, kaip, jei apskritai, šis veiksmas galėtų būti pateisinamas konstituciniu požiūriu“.
„Nei karas buvo paskelbtas, nei suteiktas leidimas naudoti karinę jėgą“, – pažymėjo senatorius.
Tačiau netrukus M. Lee vėl stojo į D. Trumpo komandos aistruolių gretas, sakydamas, kad kalbėjosi su valstybės sekretoriumi Marco Rubio ir buvo užtikrintas, jog operacija buvo vykdoma tik tam, kad būtų suimtas N. Maduro.
Tai „ko gero, patenka į prezidento įgaliojimų sritį“, aiškino senatorius.
Tačiau MAGA aktyvistė ir ilgametė D. Trumpo rėmėja Marjorie Taylor Greene, kuri neseniai su prezidentu susipyko, buvo kur kas griežtesnė.
Ilgame įraše platformoje „X“ ji sumalė į miltus D. Trumpo paaiškinimą, esą konfliktas Venesueloje yra susijęs su narkotikų kontrabandos sustabdymu.
Jos teigimu, didžioji dalis į JAV patenkančio mirtino fentanilio atkeliauja per Meksiką.
„Kodėl Trumpo administracija nesiėmė veiksmų prieš Meksikos kartelius?“ – retoriškai klausė ji.
M. Taylor Greene toliau pateikė virtinę klausimų, kuriuos, tikėtina, kartos didelė dalis MAGA judėjimo, įskaitant tai, kaip paaiškinti skirtumą tarp režimo nuvertimo jėga Venesueloje ir Rusijos agresijos prieš Ukrainą ar Kinijos prieš Taivaną.
„Pasibjaurėjimas“ užsienio intervencijomis, išlaidomis užsienyje, o ne savo šalyje, ir „neokonservatorių karais“ – „tai yra tai, už ko užbaigimą daugelis MAGA narių manė balsuojantys“, piktinosi politikė.
„Oi kaip mes klydome“, – pridūrė M. Taylor Greene.
ELTA primena, kad po kelis mėnesius trukusio karinio ir ekonominio spaudimo, JAV naktį į šeštadienį netikėtai surengė oro smūgius prieš kelis taikinius Venesuelos teritorijoje. Šeštadienio rytą JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad šalies autoritarinis lyderis N. Maduro ir jo žmona buvo „išskraidinti iš šalies“.
