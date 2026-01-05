 JT vadovas per susitikimą dėl Venesuelos ragina gerbti valstybių politinę nepriklausomybę

2026-01-05 18:17
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) pirmadienį paragino gerbti valstybių politinę nepriklausomybę, Jungtinėms Valstijoms sučiupus Venesuelos lyderį Nicolas Maduro (Nikolą Madurą) ir pareiškus, kad jos dabar vadovauja jo šalyje.

Antonio Guterresas
Antonio Guterresas / Scanpix nuotr.

A. Guterresas ragina „gerbti valstybių suverenumo, politinės nepriklausomybės ir teritorinio vientisumo principus“, sakoma JT Saugumo Tarybos susitikime dėl Venesuelos jo vardu perskaitytame pareiškime.

„Esu labai susirūpinęs dėl galimo nestabilumo šioje šalyje intensyvėjimo, potencialaus poveikio regionui ir galimo precedento kalbant apie tai, kaip vyksta santykiai tarp valstybių“, – sakoma pareiškime, kurį perskaitė JT generalinio sekretoriaus pavaduotoja politiniams reikalams Rosemary DiCarlo (Rozmari Dikarlo).

Susitikimo paprašė Venesuela, o jos prašymą perdavė Kolumbija.

Po kelis mėnesius trukusių grasinimų ir spaudimo taktikos, JAV pajėgos šeštadienį bombardavo Venesuelą ir nušalino N. Maduro per didžiulę operaciją, kuria buvo nutrauktas 12 metų trukęs vis autoritariškesnis šio kairiųjų lyderio valdymas. Jungtinės Valstijos už informaciją, padėsiančią jį sugauti, siūlė 50 mln. dolerių (42,9 mln. eurų) atlygį.

N. Maduro ir jo žmona Cilia Flores (Silija Flores) buvo nuskraidinti į Jungtines Valstijas, o pirmadienį buvo atvežti į Niujorko teismą dėl kaltinimų narkotikų kontrabanda.

