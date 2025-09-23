Guterresas: lėšų vystomajam bendradarbiavimui mažinimas turi pragaištingų padarinių

„Paramos vystymuisi mažinimas turi pragaištingų padarinių, – sakė jis Niujorke susirinkusiems šalių lyderiams. – Daugeliui tai yra mirties nuosprendis. Dar daugiau žmonių tai reiškia pavogtą ateitį“.
A. Gutteresas aiškiai nepaminėjo JAV, kurios, prezidentaujant Donaldui Trumpui, sumažino svarbias finansines lėšas JT.
JT vadovas savo kalboje atkreipė dėmesį į daugybę krizės židinių pasaulyje ir įspėjo dėl branduolinio ginklo platinimo pavojaus.
„Pernelyg daug krizių lieka nekontroliuojamos. Vyrauja nebaudžiamumas. Įstatymų nepaisymas užkrečiamas. Jis sukelia chaosą, skatina terorizmą ir kelia branduolinių ginklavimosi varžybų pavojų“, – kalbėjo A. Guterresas.
JT Generalinės Asamblėjos prezidentė, buvusi Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock savo kalboje pabrėžė JT, kaip „taikos, žmogiškumo ir teisingumo kompaso“ pasaulyje svarbą. Turėdama omenyje pasaulines krizes ir konfliktus, ji akcentavo, kad po Antrojo pasaulinio karo 1945 m. pasirašyta JT chartija, taip pat JT, kaip institucija, nepatyrė nesėkmės.
„Chartija yra tiek stipri, kiek stiprus yra šalių narių pasirengimas jos laikytis – ir pasirengimas patraukti atsakomybėn tuos, kurie ją pažeidžia“, – teigė A. Baerbock.
