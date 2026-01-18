Įspėja dėl „galingų jėgų“, ardančių pasaulinius ryšius

A. Guterresas, kurio generalinio sekretoriaus kadencija baigsis gruodžio 31 dieną, šį įspėjimą išsakė Londono Centrinėje metodistų salėje, kur 1946 metų sausio 10 dieną į pirmąją Generalinės Asamblėjos sesiją susirinko 51 šalies atstovai.
Jie susitiko Londone, nes JT būstinė Niujorke dar nebuvo pastatyta.
A. Guterresas pagerbė Didžiąją Britaniją už jos lemiamą vaidmenį kuriant Jungtines Tautas ir už nuolatinę paramą organizacijai.
Tačiau jis teigė, kad 2025-ieji buvo „itin sudėtingi metai tarptautiniam bendradarbiavimui ir JT vertybėms“.
„Matome galingas jėgas, susitelkiančias pakenkti pasauliniam bendradarbiavimui“, – sakė jis, bet pridūrė: „Nepaisydami šios audringos jūros, mes plaukiame pirmyn.“
Nepaisydami šios audringos jūros, mes plaukiame pirmyn.
Kaip tolesnės pažangos pavyzdį A. Guterresas nurodė naująją sutartį dėl jūrų biologinės įvairovės.
Šia sutartimi nustatoma pirmoji teisinė sistema jūrų įvairovės išsaugojimui ir tvariam naudojimui dviejuose trečdaliuose vandenynų, esančių už nacionalinių vandenų ribų.
„Šios tylios tarptautinio bendradarbiavimo pergalės – kai buvo išvengta karų, užkirstas kelias badui, užtikrintos gyvybiškai svarbios sutartys – ne visada patenka į antraštes“, – sakė jis.
„Tačiau jos yra tikros. Ir jos svarbios“, – pažymėjo JT generalinis sekretorius.
Naujausi komentarai