JT vadovas niūriame Naujųjų metų sveikinime ragina surimtėti

„Mums žengiant į naujus metus, pasaulis stovi kryžkelėje. Mus supa chaosas ir neapibrėžtumas. Susiskaldymas. Smurtas. Klimato sutrikimai. Ir sistemingi tarptautinės teisės pažeidimai“, – vaizdo pranešime sakė JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas).
2026 metais, Ukrainoje ir kitur siaučiant karui, pasaulio lyderiai turi stengtis palengvinti žmonių kančias ir kovoti su klimato kaita, pridūrė jis.
„Raginu visų šalių lyderius: surimtėkite. Rinkitės žmones ir planetą, o ne skausmą“, – sakė A. Guterresas, sukritikavęs pasaulinį disbalansą tarp karinių išlaidų ir finansavimo skurdžiausioms šalims.
Karinės išlaidos šiemet padidėjo beveik 10 proc. iki 2,7 trilijono JAV dolerių (2,3 trln. eurų), o tai yra 13 kartų daugiau nei visos pasaulio išlaidos vystymosi pagalbai ir prilygsta visam Afrikos bendrajam vidaus produktui, sakė jis.
Karai siautėja nuo Antrojo pasaulinio karo laikų neregėtu mastu, pažymėjo jis.
„Šiais Naujaisiais metais nuspręskime aiškiai nustatyti savo prioritetus. Saugesnis pasaulis prasideda nuo didesnių investicijų į kovą su skurdu ir mažesnių investicijų į karus. Taika turi nugalėti“, – pareiškė A. Guterresas, kuriam 2026-ieji bus paskutiniai metai JT generalinio sekretoriaus poste.
