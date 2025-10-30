Donaldas Trumpas po susitikimo su Xi Jinpingu: JAV ir Kinija dirbs kartu dėl karo Ukrainoje

„Ukrainos klausimas buvo aktyviai keliamas. Ilgai apie tai kalbėjomės ir abu ketiname dirbti kartu, kad pamatytume, ar galime ką nors pasiekti“, – sakė jis žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“.
Xi Jinpingas „ketina mums padėti, ir mes dirbsime kartu dėl Ukrainos“, teigė D. Trumpas.
Rezultatas – neaiškus
JAV prezidento ir Kinijos prezidento derybos dėl prekybos karo ketvirtadienį baigėsi per mažiau nei dvi valandas, nė vienam iš lyderių viešai nepakomentavus, ar buvo padaryta pažanga.
D. Trumpas po pirmojo per šešerius metus asmeninio susitikimo su Xi Jinpingu nuvyko tiesiai į lėktuvą „Air Force One“ Busane, Pietų Korėjoje, ir įlipdamas mojavo ir mosavo kumščiu. Po kelių minučių lėktuvas pakilo.
Xi Jinpingas buvo pastebėtas įlipantis į savo limuziną prie už uždarų durų vykusio susitikimo, kuris truko apie valandą ir 40 minučių, ribų, vietos.
Prieš derybas jiems spaudžiant ranką, D. Trumpas šypsodamasis pagyrė Xi Jinpingą kaip „labai kietą derybininką“.
Likus kelioms minutėms iki jų susitikimo JAV vadovas pareiškė, kad nurodė Pentagonui pradėti branduolinių ginklų bandymus, prilygstančius Kinijos ir Rusijos bandymams.
„Mes puikiai vienas kitą suprasime“, – sakė D. Trumpas, prognozuodamas „fantastiškus santykius ilgam laikui“.
Prieš prasidedant susitikimui Xi Jinpingas pripažino, kad abi šalys ne visada sutaria, tačiau turėtų siekti būti „partneriais ir draugais“.
„Kinija ir JAV gali kartu prisiimti savo, kaip didžiųjų šalių, atsakomybę ir dirbti kartu, kad pasiektume daugiau didžių ir konkrečių dalykų mūsų abiejų šalių ir viso pasaulio labui“, – teigė Xi Jinpingas.