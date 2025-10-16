Donaldas Trumpas pradėjo pokalbį telefonu su Vladimiru Putinu

Pokalbis vyksta likus dienai iki D. Trumpo derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Dabar kalbuosi su prezidentu Putinu. Pokalbis tęsiasi, jis yra ilgas, ir aš, kaip ir prezidentas Putinas, pranešiu apie jo turinį, kai jis bus baigtas. Dėkoju už dėmesį šiam reikalui!“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė D. Trumpas.
Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas tampa vis priešiškesnis Maskvos atžvilgiu, neslėpdamas augančio nusivylimo V. Putinu, kartu reikšdamas paramą Ukrainai, nuo 2022 metų kovojančiai su Rusijos invazija.
Rugpjūčio viduryje Aliaskoje įvyko aukšto rango D. Trumpo ir V. Putino derybos, neatnešusios pažangos siekiant taikos Ukrainoje, o dabar D. Trumpas svarsto galimybę perduoti šias ilgojo nuotolio sparnuotąsias raketas Kyjivui.
Jis sekmadienį pareiškė, kad gali įspėti V. Putiną, jog Ukraina galėtų gauti amerikietiškų raketų „Tomahawk“, jei jis nenutrauks plataus masto invazijos invazijos.
