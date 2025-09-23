„Jos turi nedelsdamos nutraukti visus energijos pirkimus iš Rusijos. Kitaip mes visi švaistome daug laiko“, – kreipdamasis į Europos šalis Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje sakė D. Trumpas.
Donaldas Trumpas ragina Europą liautis pirkus rusišką naftą
2025-09-23 18:22
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareikalavo, kad Europa nedelsdama nustotų pirkti naftą iš Rusijos, ir apkaltino Kiniją bei Indiją, kad šios finansuoja karą Ukrainoje per savo pirkimus.
Donaldas Trumpas ragina Europą liautis pirkus rusišką naftą / AFP nuotr.
