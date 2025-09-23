Donaldas Trumpas sakydamas kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje kritikavo JT ir Europą 

D. Trumpas sakydamas pirmą kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje nuo sugrįžimo į Baltuosius rūmus pareiškė, kad ši institucija jam nepadeda tuo metu, kai jis bando tarpininkauti sudarant virtinę taikos susitarimų, įskaitant dėl karo Gazos Ruože ir Ukrainoje.
„Kokia Jungtinių Tautų paskirtis? – klausė D. Trumpas per beveik valandos trukmės kalbą. – Jos turi milžinišką potencialą, bet nesugeba juo pasinaudoti“.
Pirmoji D. Trumpo kalba JT 2018 metais sulaukė kitų lyderių pašaipų, tačiau šį kartą jo sarkastiška kritika pasaulinei institucijai buvo sutikta beveik visiškoje tyloje.
79-erių respublikono skundų litanija netgi apėmė sugedusį eskalatorių ir suflerį JT būstinėje Niujorke, kurią jis ne kartą kritikavo per abi savo prezidentavimo kadencijas.
„Štai du dalykai, kuriuos gavau iš Jungtinių Tautų: blogą eskalatorių ir blogą suflerį“, – pažymėjo jis.
„Keliaus į pragarą“
D. Trumpas savo kalbą pradėjo nuo kritikos JT, kuri, anot jo, nesikišo į septynerius karus, kuriuos jis užbaigė, arba į jo nesėkmingas pastangas nutraukti Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą ir Izraelio karą Gazos Ruože.
„Atrodo, kad viskas, ką jie daro, tai rašo labai griežtą laišką, – sakė jis. – Tai tušti žodžiai, o tušti žodžiai karo neišsprendžia.“
Tada jis pareiškė, kad kai kurių Vašingtono sąjungininkų sprendimas pripažinti palestiniečių valstybę, yra apdovanojimas islamistų kovotojų grupuotei „Hamas“ už „siaubingus žiaurumus“, kuriuos ji įvykdė 2023-iųjų) spalio 7-ąją.
D. Trumpas griežtai pasisakė apie Europos sąjungininkus, kurie nesugebėjo sustabdyti naftos pirkimo iš Rusijos. Dėl to paties jis kritikavo Kiniją ir Indiją, tačiau Maskvai aštrių žodžių teko palyginus mažai.
Griežčiausiai jis pasisakė prieš migraciją – tai buvo viena iš pagrindinių politinių žinučių, padėjusių jam laimėti du kartus JAV prezidento rinkimus.
D. Trumpas užsipuolė JT už puolimo prieš Vakarų valstybes, kurį jis pavadino invazija, finansavimą.
„Jūsų šalys keliauja į pragarą“, – sakė jis Europos lyderiams.
JAV prezidentas taip pat užėmė įprastai prieštaringą poziciją klimato kaitos klausimu, teigdamas, kad „tai yra apgaulė, kurią išgalvojo žmonės, turintys piktų kėslų“.
Nuo sugrįžimo į Baltuosius rūmus D. Trumpas skatino naftos gavybą ir sumažino aplinkos ir klimato apsaugos standartus.
„Mano nuomone, klimato kaita yra didžiausia kada nors pasaulyje įvykdyta apgavystė“, – pareiškė JAV vadovas.
„Kelia chaosą“
D. Trumpas gyrėsi savo griežta nusikaltimų politika, įskaitant Nacionalinės gvardijos karių dislokavimą Vašingtone ir mirtinus JAV smūgius įtariamiems Venesuelos narkotikų kartelio laivams.
„Tegul kiekvienas teroristas, kuris į Jungtines Amerikos Valstijas kontrabanda gabena nuodingus narkotikus, žino, kad mes jus sunaikinsime“, – perspėjo D. Trumpas.
D. Trumpo antroji kadencija prasidėjo nacionalistine politika, ribojančia bendradarbiavimą su kitomis pasaulio šalimis.
Jis ėmėsi veiksmų, kad Jungtinės Valstijos pasitrauktų iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir JT klimato pakto, smarkiai sumažino užsienio plėtros ir pagalbos programų biudžetus ir pritaikė sankcijas užsienio teisėjams už sprendimus, kurie, jo nuomone, pažeidžia suverenitetą.
Atidarydamas metinį aukščiausiojo lygio susitikimą, JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) perspėjo, kad Jungtinių Valstijų vadovaujamas pagalbos mažinimas „kelia chaosą“ pasaulyje.
Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva (Luisas Inasiju Lula da Silva) savo kalboje įspėjo, kad „antidemokratinės jėgos“ siekia pavergti institucijas po jo pirmtako, kuris sulaukė D. Trumpo paramos, bandymo įvykdyti perversmą.
Tačiau D. Trumpas teigė, kad jis ir L. I. Lula da Silva trumpai apsikabino ir susitarė susitikti kitą savaitę.
Kalbėdamas apie Ukrainą, D. Trumpas sakė, kad antrą kartą susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu nuo rugpjūtį Aliaskoje surengto susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Šis susitikimas nutraukė Maskvos izoliaciją Vakaruose, tačiau nedavė jokios pažangos.
Prieš D. Trumpo kalbą JAV slaptosios tarnybos pranešė, kad sutrukdė sąmokslą, kurio tikslas buvo sutrikdyti telekomunikacijas aplink JT. Sąmokslas esą buvo susijęs su „grėsmę keliančiais nacionalinių valstybių veikėjais“.
Naujausi komentarai