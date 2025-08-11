Donaldas Trumpas tikisi konstruktyvaus dialogo su Vladimiru Putinu

„Kalbėsiuosi su Vladimiru Putinu ir pasakysiu jam: „Privalai užbaigti šį karą“, – Baltųjų rūmų spaudos konferencijoje sakė D. Trumpas.
D. Trumpas teigė, kad iškart po susitikimo su V. Putinu, kuris numatytas penktadienį tolimoje šiaurinėje JAV Aliaskos valstijoje, paskambins Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir kitiems Europos lyderiams.
„Kitas susitikimas bus su Zelenskiu ir Putinu arba su Zelenskiu, Putinu ir manimi. Būsiu ten, jei jiems reikės“, – teigė jis.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad jį šiek tiek suerzino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimas atmesti teritorinių nuolaidų Rusijai galimybę.
„Turiu omenyje, jis turi leidimą kariauti ir visus žudyti. Bet jam reikia leidimo, kad galėtų mainytis žemėmis? – klausė jis. – Nes vyks kažkokie teritorijų mainai.“