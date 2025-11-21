Donaldas Trumpas: Ukraina turi iki lapkričio 27 dienos sutikti su jo pasiūlytu taikos planu

„Turėjau daug terminų, bet jei viskas klostosi gerai, jie paprastai pratęsiami. Tačiau ketvirtadienis, mūsų manymu, yra tinkamas laikas“, – per interviu radijui „Fox Radio“ sakė jis, paklaustas, ar davė Ukrainai laiko iki kito ketvirtadienio sutikti su 28 punktų JAV planu, kaip nutraukti karą.
Pagal planą, kurio kopiją gavo naujienų agentūra, Ukraina turėtų atiduoti dalį rytinių teritorijų Rusijai ir sumažinti savo kariuomenės dydį.
Plane taip pat teigiama, kad Kyjivas įsipareigotų nesiekti narystės NATO, o taikos atveju šalyje nebūtų dislokuoti Ukrainos Vakarų sąjungininkių taikdariai.
Tačiau skelbiama, kad taikos atveju Europos kariniai lėktuvai būtų dislokuoti Lenkijoje, kad, esant potencialiam pavojui, galėtų suteikti Ukrainai apsaugą.
D. Trumpas pareiškė, kad jei kovos tęsis, ukrainiečiai vis tiek praras teritorijas, kurias jiems tektų perleisti Rusijai, jei planas būtų patvirtintas.
„Sakykite, ką norite, jie buvo labai drąsūs“, – sakė jis apie Ukrainos pajėgas, kovojančias su rusais.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „nebenori daugiau kariauti“, atsakė respublikonų lyderis, paklaustas apie tikimybę, kad Rusija puls kitas Europos šalis po to, kai 2022-ųjų vasarį įsiveržė į Ukrainą.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad V. Putinas prisiima atsakomybę už beveik ketverius metus trunkantį karą, nors, anot JAV prezidento, tai „turėjo būti vienos dienos karas“.
Tuo metu ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė neišduosiantis Ukrainos, atmesdamas JAV planą užbaigti karą palankiomis Maskvai sąlygomis ir pripažindamas, kad rizikuoja prarasti Vašingtoną kaip sąjungininką.
Tačiau Baltieji rūmai patikino, kad planą aptarė tiek su Kyjivu, tiek su Maskva.