Donaldas Trumpas valstybinį vizitą baigiantį Charlesą III pavadino puikiausiu karaliumi

Oficialus atsisveikinimas užbaigė keturių dienų diplomatinį maratoną, kurį Charlesas ir karalienė Camilla (Kamila) surengė, siekdami sumažinti transatlantinę įtampą dėl karo su Iranu.
„Jis yra puikus karalius – mano nuomone, puikiausias karalius“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas, kai karalius ir karalienė atvyko į Baltuosius rūmus trumpai ceremonijai.
Po kelių minučių, kai karališkoji pora po rankų paspaudimų ir trumpų pokalbių išvyko, D. Trumpas pridūrė: „Puikūs žmonės. Mums reikia daugiau tokių žmonių mūsų šalyje.“
D. Trumpas nepaaiškino, ką turėjo omenyje. Tačiau 79-erių prezidentas yra dažnai juokavęs apie tai, kad pats taps karaliumi, o kritikai jį kaltina elgiantis kaip karalius, ypač kai jis vis peržengia prezidento galių apribojimus.
Prezidento akivaizdus susižavėjimas monarchija ypač glumina, turint omenyje, kad Jungtinės Valstijos švenčia 250-ąsias nepriklausomybės nuo Britų imperijos – ir Charleso protėvių – metines.
Britų karaliaus valstybinis vizitas buvo oficialiai skirtas pažymėti JAV ir JK aljansą šių metinių proga, tačiau galiausiai jis buvo labiau panašus į vadinamųjų „ypatingų santykių“ gelbėjimą.
D. Trumpas ne kartą pliekė JK ministrą pirmininką Keirą Starmerį (Kirą Starmerį) dėl jo nepritarimo JAV ir Izraelio karui su Iranu.
Vėliau Charlesas ir Camilla atidavė pagarbą žuvusiems JAV kariams Arlingtono nacionalinėse kapinėse, esančiose netoli Vašingtono, o po to susitiko su Amerikos indėnais nacionaliniame parke.
Paskiau Charlesas III vienas keliaus į Bermudus – tai bus pirmasis jo, kaip karaliaus, vizitas į šią JK užjūrio teritoriją.
Naujausi komentarai