Donaldas Trumpas žada ketvirtadienį su kariais patruliuoti JAV sostinės gatvėse

D. Trumpas anksčiau šį mėnesį įsakė dislokuoti šimtus Nacionalinės gvardijos karių – panašų žingsnį jis jau buvo žengęs per protestus Los Andžele birželį, – siekdamas, jo teigimu, kovoti su nusikalstamumu Vašingtone, nors statistika rodo, kad smurtinių nusikaltimų čia iš tikrųjų sumažėjo.
„Manau, šįvakar išeisiu į gatves su policija ir, žinoma, kariuomene... Ketiname dirbti“, – sakė D. Trumpas televizijos „Newsmax“ laidų vedėjui Toddui Starnesui (Todui Starnsui).
Vašingtono nacionalinė gvardija šiai misijai mobilizavo 800 karių, o respublikonų valdomos Ohajo, Luizianos, Misisipės, Pietų Karolinos, Tenesio ir Vakarų Virdžinijos valstijos siunčia dar iš viso apie 1 200 karių.
Demokratų dominuojama JAV sostinė susiduria su respublikonų politikų kaltinimais, kad joje siaučia nusikalstamumas, kamuoja benamystė ir kad ji finansiniu požiūriu yra prastai valdoma.
Vis dėlto Vašingtono policijos duomenys rodo reikšmingą smurtinių nusikaltimų sumažėjimą nuo 2023 iki 2024 metų, nors atkreipiamas dėmesys, kad po pandemijos nusikalstamumas buvo išaugęs.
